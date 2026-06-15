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Prima reacție a Uniunii Europene după ce Rusia a bombardat cea mai cunoscută biserică din Ucraina

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E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Foto: Profimedia Images

În UE, miniștrii de externe vor discuta astăzi despre Ucraina, care a fost din nou ținta unui atac rus de amploare în cursul nopții, vizând inclusiv situri din patrimoniul UNESCO, precum și despre noi sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat luni șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, la sosirea sa la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE, relatează UNN.

„Vom discuta despre Ucraina. Noaptea trecută, am asistat din nou la intensificarea atacurilor asupra populației civile, precum și asupra siturilor din patrimoniul UNESCO. Toate acestea constituie crime de război comise de Rusia. Desigur, astăzi vom prezenta și mai multe liste, mai multe sancțiuni la care lucrăm în ceea ce privește complexul militar-industrial al Rusiei, precum și flota fantomă. De asemenea, salut vestea privind interceptarea flotei fantomă de către Regatul Unit”, a declarat șefa diplomației UE, Kallas.

În ceea ce privește clarificarea modului de punere în aplicare practică a propunerii din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni de a interzice personalului militar rus intrarea în UE, Kallas a menționat: „Desigur, dispunem și de informații privind persoanele care au participat la război, așa că este similar cu adăugarea acestora pe lista de interdicție Schengen, astfel încât să nu poată intra în Europa. Nu sunt expert în vize și în aceste chestiuni, dar, după cum spun experții noștri, este posibil.”

Editor : A.R.

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