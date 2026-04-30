Prima reacție a Uniunii Europene după ce Trump a vorbit la telefon cu Putin

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că discuțiile telefonice dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin continuă să lase „multe întrebări fără răspuns”, punând sub semnul întrebării progresul eforturilor de pace.

În declarația sa de joi, 30 aprilie, Kallas a afirmat că nu este încă clar dacă s-au obținut rezultate semnificative în urma ultimei convorbiri telefonice dintre Trump și Putin.

Ziarul „The Guardian” a relatat că Kallas a făcut aceste declarații în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe din țările nordice și baltice, desfășurată în Estonia.

„Când vedem aceste convorbiri telefonice dintre președintele Trump și președintele Putin, rămân întotdeauna multe întrebări fără răspuns”, a spus ea.

Kallas a adăugat că negocierile menite să pună capăt războiului din Ucraina par să „bată pasul pe loc” și a subliniat că Uniunea Europeană dorește să se exercite o presiune sporită asupra Rusiei.

Ea a subliniat, de asemenea, ceea ce a descris drept contradicții în cadrul discuțiilor, menționând că Rusia a lăudat în același timp Iranul în confruntarea acestuia cu Statele Unite.

UE evaluează, de asemenea, condițiile sale pentru o colaborare cu Rusia după război, a afirmat Kallas, subliniind că sunt necesare așteptări mai clare înainte ca negocierile semnificative să poată avea loc.

Anterior, Trump a declarat că a avut o „discuție foarte bună” cu Putin, adăugând că convorbirea s-a concentrat mai mult pe războiul din Ucraina decât pe Iran. „Am vorbit mai mult despre războiul din Ucraina”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

Trump a spus că Putin a dorit să „ajute” la încheierea războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, dar că i-a spus președintelui rus să pună capăt mai întâi invaziei din Ucraina.

El a adăugat că i-a cerut lui Putin să ia în considerare „o mică încetare a focului” în Ucraina, sugerând că Moscova ar putea anunța în curând o pauză limitată a luptelor.

