Live TV

Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune ministrul Rasmussen despre „ambiția” lui Trump privind Groenlanda

Data actualizării: Data publicării:
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe. Foto: Profimedia

Ministrul de Externe danez, Lars Lokke Rasmussen, a declarat miercuri că dorinţa preşedintelui SUA Donald Trump de a obţine Groenlanda rămâne „intactă”, în pofida declaraţiilor făcute de liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos, transmite AFP.

„Ceea ce reiese clar din acest discurs este faptul că ambiţia preşedintelui rămâne intactă”, a spus Rasmussen în faţa jurnaliştilor.

„Evident că este pozitiv, luat separat, faptul că el spune: «nu vom recurge la forţa militară»; trebuie să ţinem cont de asta, dar asta nu face să dispară problema”, a subliniat şeful diplomaţiei daneze.

„El (n.r. Donald Trump) a spus foarte clar că «este mai bine să îl deţii decât să îl iei cu chirie» (n.r. teritoriul) şi că Danemarca nu este capabilă să asigure protecţia Groenlandei”, a adăugat Lars Lokke Rasmussen.

Preşedintele american Donald Trump a promis miercuri, în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda, dar a insistat că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere această „bucată de gheaţă pentru a proteja lumea” şi a cerut „negocieri imediate”.

„Lumea a crezut că voi folosi forţa. Nu am nevoie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa”, a spus Trump, referindu-se la ameninţarea sa de a anexa teritoriul autonom danez pe care doreşte să-l plaseze sub control american.

Totuşi, el a susţinut în acelaşi timp că Statele Unite sunt singura „mare putere” care „este capabilă să apere Groenlanda” şi a acuzat Danemarca de „ingratitudine”. Donald Trump a avertizat totodată că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere insula arctică, în pofida opoziţiei ţărilor europene aliate Danemarcei.

La finalul unei audieri parlamentare alături de ministrul apărării danez Troels Lund Poulsen, Rasmussen a reiterat că teritoriul autonom Groenlanda nu este de vânzare.

„Fiinţele umane nu sunt negociabile. Se poate începe între persoane, dar nu negociem persoane”, a subliniat el.

El a revenit asupra a ceea ce s-a decis la reuniunea la care a participat, alături de şefa diplomaţiei groenlandeze Vivian Motzfeldt, vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat american Marco Rubio pe 14 ianuarie, la Washington.

„Acest acord prevede discuţii la nivel înalt pentru a vedea dacă putem răspunde îngrijorărilor americane fără a ne încălca liniile roşii”, a accentuat Lars Lokke Rasmussen. 

Citește și:

Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la Davos. Ce ar face România dacă SUA ar cere ajutor țărilor din Europa

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
5
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan ivan - rafael grossi - davos
Bogdan Ivan, discuții cu șeful AIEA la Davos. Mesajul ministrului Energiei: „Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică”
steagul sua si groenlanda
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la Davos. Ce ar face România dacă SUA ar cere ajutor țărilor din Europa
george simion și diana sosoaca colaj foto
Șoșoacă îl atacă pe Simion după tortul „Groenlanda”. „România nu e reprezentată de cei care confundă politica externă cu circul”
Donald Trump
Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda în discursul său de la Davos. „Ne-a costat deja mulţi bani”
Recomandările redacţiei
Donald Trump susține un discurs la Forumul Economic de la Davos, în fața aliaților SUA.
Trump anunță, la Davos, declanșarea imediată a negocierilor pentru...
Switzerland Davos Trump
„O bucată de gheață pentru pacea mondială”. Donald Trump anunță că...
femeie cu bagajul in aeroport turista
Noi reguli pentru călătoriile cu avionul: bagaj de mână gratuit...
donald trump mark carney
Trump îl atacă pe Mark Carney, după discursul său de la Davos...
Ultimele știri
SUA exercită o influență din ce în ce mai mare asupra aprovizionării cu energie a UE și Regatului Unit, arată un raport
Containere încărcate cu aproximativ 40 tone deșeuri au fost depistate în Portul Constanța
Premierul britanic Keir Starmer îl sfidează pe Donald Trump în disputa privind Groenlanda: „Nu voi ceda presiunilor"
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Mesajele ascunse din discursul lui Trump la Davos. Cum a testat președintele SUA limitele Europei și ale...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Cel mai bogat oraş din România, surprinzător. Nu este vorba despre Bucureşti sau Cluj-Napoca, ci despre o...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Casa de Pensii anunță schimbări la vechimea în muncă de la 1 iulie 2026. „Pensionarii trebuie să se grăbească”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Doinița Oancea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Thailanda. „Eram destul de avariată”