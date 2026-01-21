Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune ministrul Rasmussen despre „ambiția” lui Trump privind Groenlanda

Ministrul de Externe danez, Lars Lokke Rasmussen, a declarat miercuri că dorinţa preşedintelui SUA Donald Trump de a obţine Groenlanda rămâne „intactă”, în pofida declaraţiilor făcute de liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos, transmite AFP.



„Ceea ce reiese clar din acest discurs este faptul că ambiţia preşedintelui rămâne intactă”, a spus Rasmussen în faţa jurnaliştilor.



„Evident că este pozitiv, luat separat, faptul că el spune: «nu vom recurge la forţa militară»; trebuie să ţinem cont de asta, dar asta nu face să dispară problema”, a subliniat şeful diplomaţiei daneze.



„El (n.r. Donald Trump) a spus foarte clar că «este mai bine să îl deţii decât să îl iei cu chirie» (n.r. teritoriul) şi că Danemarca nu este capabilă să asigure protecţia Groenlandei”, a adăugat Lars Lokke Rasmussen.



Preşedintele american Donald Trump a promis miercuri, în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda, dar a insistat că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere această „bucată de gheaţă pentru a proteja lumea” şi a cerut „negocieri imediate”.



„Lumea a crezut că voi folosi forţa. Nu am nevoie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa”, a spus Trump, referindu-se la ameninţarea sa de a anexa teritoriul autonom danez pe care doreşte să-l plaseze sub control american.



Totuşi, el a susţinut în acelaşi timp că Statele Unite sunt singura „mare putere” care „este capabilă să apere Groenlanda” şi a acuzat Danemarca de „ingratitudine”. Donald Trump a avertizat totodată că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere insula arctică, în pofida opoziţiei ţărilor europene aliate Danemarcei.



La finalul unei audieri parlamentare alături de ministrul apărării danez Troels Lund Poulsen, Rasmussen a reiterat că teritoriul autonom Groenlanda nu este de vânzare.



„Fiinţele umane nu sunt negociabile. Se poate începe între persoane, dar nu negociem persoane”, a subliniat el.



El a revenit asupra a ceea ce s-a decis la reuniunea la care a participat, alături de şefa diplomaţiei groenlandeze Vivian Motzfeldt, vicepreşedintele american JD Vance şi secretarul de stat american Marco Rubio pe 14 ianuarie, la Washington.



„Acest acord prevede discuţii la nivel înalt pentru a vedea dacă putem răspunde îngrijorărilor americane fără a ne încălca liniile roşii”, a accentuat Lars Lokke Rasmussen.

Editor : C.A.