Prima țară din NATO care va folosi drone în toate unitățile militare

Olanda va deveni primul stat membru NATO care va integra capacități de drone și de combatere a dronelor în toate unitățile de luptă, a declarat comandantul său militar suprem.

Forțele armate olandeze vor începe să recruteze între 1.000 și 1.200 de membri ai personalului începând din aprilie pentru a completa efectivele unităților de drone nou-create, care vor fi integrate în întreaga armată, marcând ceea ce oficialii descriu ca o schimbare structurală, informează TVP World.

„Atât desfășurarea dronelor, cât și apărarea împotriva acestora joacă un rol mult mai important”, a spus comandantul Onno Eichelsheim. „Este o interacțiune diferită. Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele.”

El a adăugat că Olanda va fi prima țară din NATO care va implementa o astfel de abordare cuprinzătoare.

Măsura vine în urma lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, unde dronele au devenit esențiale pentru practic toate aspectele războiului.

Extinderea are loc în contextul în care membrii NATO își intensifică angajamentele privind cheltuielile de apărare, cu un obiectiv pe termen lung de 5% din PIB, și se întrec în dezvoltarea de soluții avansate cu dron

