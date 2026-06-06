Papa Leon al XIV-lea a aterizat sâmbătă la Madrid, prima etapă a unei vizite de stat de şapte zile în cadrul căreia va pune accentul, în special, pe problemele sociale şi cele legate de migraţie, anunță France24.

Pope Leon al XIV-lea, vizită în Spania. Sursa: Profimedia Deschide galeria foto

Primit la aeroport de Felipe al VI-lea şi Letizia, regele şi regina Spaniei, Leon al XIV-lea s-a îndreptat apoi spre palatul regal, unde ţine un discurs, înainte de a vizita un centru social în după-amiaza zilei, apoi de a participa la o veghe în seara zilei la poalele stadionului Santiago Bernabeu, unde sunt aşteptaţi aproximativ 400.000 de tineri.

În timpul zborului, Suveranul Pontif a recunoscut în faţa jurnaliştilor că pedofilia în Biserică „este o rană încă deschisă” şi că intenţionează să continue să o combată, aşa cum a făcut-o întotdeauna de-a lungul vieţii sale.

În această dimineaţă are programate mai multe evenimente oficiale la Palatul Regal, unde va fi primit din nou de Regi şi de autorităţi.

După-amiază, Papa Leon al XIV-lea va vizita centrul pentru persoanele fără adăpost „Cedia 24” al organizaţiei Caritas, situat în cartierul Carabanchel. Apoi, în jurul orei 20.30, va prezida o veghe alături de tineri în Piaţa Lima.

Suveranul Pontif va rămâne la Madrid până marţi, când va pleca spre Barcelona, unde va rămâne două zile înainte de a pleca spre Gran Canaria şi, apoi, spre Tenerife.

Programul Papei va afecta circulaţia în oraşele pe care le va traversa.

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