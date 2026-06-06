Papa Leon al XIV-lea a aterizat sâmbătă la Madrid, prima etapă a unei vizite de stat de şapte zile în cadrul căreia va pune accentul, în special, pe problemele sociale şi cele legate de migraţie, anunță France24.
Primit la aeroport de Felipe al VI-lea şi Letizia, regele şi regina Spaniei, Leon al XIV-lea s-a îndreptat apoi spre palatul regal, unde ţine un discurs, înainte de a vizita un centru social în după-amiaza zilei, apoi de a participa la o veghe în seara zilei la poalele stadionului Santiago Bernabeu, unde sunt aşteptaţi aproximativ 400.000 de tineri.
În timpul zborului, Suveranul Pontif a recunoscut în faţa jurnaliştilor că pedofilia în Biserică „este o rană încă deschisă” şi că intenţionează să continue să o combată, aşa cum a făcut-o întotdeauna de-a lungul vieţii sale.
În această dimineaţă are programate mai multe evenimente oficiale la Palatul Regal, unde va fi primit din nou de Regi şi de autorităţi.
După-amiază, Papa Leon al XIV-lea va vizita centrul pentru persoanele fără adăpost „Cedia 24” al organizaţiei Caritas, situat în cartierul Carabanchel. Apoi, în jurul orei 20.30, va prezida o veghe alături de tineri în Piaţa Lima.
Suveranul Pontif va rămâne la Madrid până marţi, când va pleca spre Barcelona, unde va rămâne două zile înainte de a pleca spre Gran Canaria şi, apoi, spre Tenerife.
Programul Papei va afecta circulaţia în oraşele pe care le va traversa.