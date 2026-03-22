Prima vizită oficială a unei delegații NATO de nivel înalt în Ucraina de la invazia rusă din 2022

O delegație NATO de nivel înalt a ajuns în Ucraina pentru prima dată de la invazia pe scară largă declanșată de Rusia în 2022, într-un moment marcat de intensificarea atacurilor rusești, pentru discuții privind implicarea viitoare a militarilor ucraineni în exercițiile Alianței.

Vizita are loc în paralel cu noi atacuri rusești asupra Ucrainei. Forțele armate ucrainene au anunțat că Rusia a lansat 139 de drone, dintre care 127 au fost doborâte sau bruiate, relatează Euronews. În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și alte trei rănite, iar zeci de localități au fost vizate de atacuri cu drone, lovituri aeriene și bombardamente de artilerie.

Atacuri intense au fost raportate și în regiunile Sumî și Donețk, unde cel puțin cinci persoane au fost rănite. Autoritățile ucrainene au anunțat inclusiv un atac asupra echipelor de intervenție care răspundeau la o lovitură anterioară. Pe de altă parte, armata ucraineană susține că a distrus două sisteme de apărare antiaeriană în regiunea rusă Briansk.

Discuții privind cooperarea militară și exercițiile NATO

Pavlo Palisa, adjunct al șefului Biroului Președintelui Ucrainei, a transmis într-o postare pe platforma X că, pentru prima dată de la începutul războiului pe scară largă, Ucraina a fost vizitată de comandamentul militar NATO la acest nivel, printr-o delegație condusă de amiralul francez Pierre Vandier, comandant suprem al Comandamentului Aliat pentru Transformare al Alianței.

Pe plan diplomatic, delegația NATO a discutat cu oficialii ucraineni despre participarea militarilor ucraineni la viitoare exerciții militare, inclusiv în rolul de „adversar convențional”.

Au fost abordate și planurile privind centrul comun NATO - Ucraina pentru analiză, instruire și educație (JATEC), destinat consolidării cooperării dintre forțele ucrainene și Alianță.

În paralel, o delegație ucraineană s-a întâlnit în SUA cu oficiali americani, în încercarea de a relansa negocierile de pace. Emisarul special Steve Witkoff a descris discuțiile drept „constructive”. Negocierile trilaterale cu Rusia rămân însă blocate, în timp ce atenția internațională este concentrată pe conflictul din Iran.

