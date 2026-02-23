Live TV

Prima zi a campaniei electorale. Viktor Orban: „Ungaria nu poate fi șantajată. Cine ne mușcă își va rupe dinții”

premierul maghiar Viktor Orban
Premierul maghiar Viktor Orban. Foto: Profimedia

Premierul Orban a preferat să-și lanseze campania electorală pentru alegerile din 12 aprilie în orașul Békéscsaba, unde a organizat un miting anti-război, scrie The Budapest Times.

Ucraina încearcă să creeze haos, dar Ungaria nu poate fi șantajată, a declarat premierul Viktor Orban, avertizând că „cine ne mușcă își va rupe dinții”.

„Dacă ai un guvern bun și unitate națională, poți să te ții departe de război”, a declarat prim-ministrul Orban.

El a spus că războiul din Ucraina continuă pe fondul unor narațiuni diferite cu privire la originile sale. Potrivit poziției ucrainene, Rusia încearcă să ocupe țara lor, în timp ce Rusia susține că luptă împotriva aderării Ucrainei la NATO, a remarcat el.

Prim-ministrul Orbán a subliniat costul uman al conflictului, afirmând că aproximativ 9.000 de persoane sunt ucise sau rănite grav în fiecare săptămână. El a adăugat că Uniunea Europeană încearcă să ofere suficient sprijin financiar pentru a prelungi războiul cu încă doi ani.

„Dacă europenii occidentali ar fi susținut pacea, acest război s-ar fi încheiat deja”, a spus el, argumentând că mai multe guverne europene sunt incapabile din punct de vedere politic să recunoască erorile strategice.

Prim-ministrul Orbán a avertizat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar atrage Ungaria în război și ar afecta grav sectorul agricol al acesteia.

„Nu vom merge cu ei, nu ne vom prăbuși. Țara va continua să se dezvolte”, a spus el.

„Nu putem fi șantajați. Nu ne vom lăsa intimidați de câțiva politicieni ucraineni zgomotoși”, a mai declarat premierul Orbán.

