Primarul din Crans Montana și mai mulți responsabili ai comunei, puși sub acuzare în dosarul incendiului din noaptea de Anul Nou

Procuratura din Valais, Elveţia, a anunţat luni dimineaţă că ancheta cu privire la incendiul din Crans-Montana a fost extinsă şi îi include pe cinci responsabili şi foşti responsabili ai comunei. Preşedintele comunei Crans-Montana (echivalentul unui primar - n.r.), Nicolas Féraud, se numără printre persoanele vizate de acuzaţii, relatează AFP.

Incendiul de la barul Le Constellation, care a provocat moartea a 41 de persoane şi rănirea a 115 altele în noaptea de Anul Nou, a fost provocat, potrivit anchetei, de scânteile lumânărilor de tip artificii care au aprins spuma izolatoare fonică de pe tavanul subsolului localului. Proprietarii localului, Jacques şi Jessica Moretti, s-au apărat de orice neglijenţă, amintind că au fost controlaţi de trei ori în 2016, 2018 şi 2019, fără să se fi constatat vreo problemă majoră.

Ancheta pentru „omucidere din neglijenţă, vătămare corporală din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă” viza până în prezent cuplul de francezi, precum şi actualul responsabil al serviciului de securitate din Crans-Montana şi pe predecesorul său, care şi-a părăsit funcţia în 2024. Însă avocaţii victimelor au solicitat ca întreaga ierarhie a comunei să se afle pe banca acuzaţilor.

Autorităţile comunei Crans-Montana nu mai efectuaseră controale de securitate şi incendiu în clădire din 2019, deşi acestea trebuie efectuate în fiecare an. De mai multe ori, au fost lansate alerte cu privire la lipsa mijloacelor necesare pentru efectuarea controalelor, fără ca acest lucru să ducă la vreo acţiune din partea comunei.

În cadrul unei conferinţe de presă din 6 ianuarie, Nicolas Féraud a recunoscut că aceste „controale periodice nu au fost efectuate între 2020 şi 2025. Regretăm amarnic acest lucru”, a spus el.

Féraud a exclus posibilitatea demisiei, afirmând că „nu va părăsi nava în timpul furtunii”.

