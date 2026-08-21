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Primarul unui oraș din Italia interzice bicicletele în centrul istoric după ce a fost lovit de „una dintre aceste bestii”: „Știu cum e”

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om de afaceri pe bicicleta
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Primarul din Como a stârnit o controversă prin decizia de a interzice bicicletele în centrul istoric fortificat al orașului de pe malul lacului, după ce a fost lovit de una, relatează The Guardian.

Interdicția impusă de Alessandro Rapinese, care va intra în vigoare în septembrie, vizează aproximativ 30 de străzi și presupune că bicicliștii, indiferent dacă folosesc biciclete electrice sau obișnuite, vor trebui să coboare de pe bicicletă și să parcurgă pe jos acele zone.

Rapinese a fost imediat ținta criticilor, grupuri de locuitori și politicieni de toate orientările acuzându-l că se răzbună din motive personale. Activiștii au lansat o petiție prin care îi cer să anuleze această regulă, iar bicicliștii intenționează să parcurgă cu bicicletele străzile menționate la mijlocul lunii septembrie, în semn de protest.

Apărându-și decizia, Rapinese a declarat pentru Ansa: „Am fost acuzat că am adoptat această măsură pentru că am fost lovit de o bicicletă electrică – desigur, este adevărat. Oamenii acționează pe baza propriilor experiențe, iar eu știu cum e să fii lovit de una dintre aceste bestii”.

Accidentul a avut loc în luna iunie, în momentul în care Rapinese ieșea din primărie, în mod ironic chiar după ce echipa sa de conducere se reunise pentru a discuta o măsură de restricționare a traficului în centrul orașului. Identitatea vinovatului nu a fost dezvăluită.

Rapinese a afirmat că interdicția era necesară pentru siguranța publică, mai ales într-un loc aglomerat de turiști. Măsura se aplică tuturor bicicletelor, deoarece Codul rutier italian nu face distincție între bicicletele electrice și cele tradiționale. Trotinetele electrice închiriate au fost interzise în centrul orașului Como în 2022.

Criticii susțin că unele dintre străzile afectate sunt cele mai largi din centrul orașului, oferind un traseu fără obstacole către Lacul Como, și că interzicerea bicicletelor împiedică oamenii să folosească un mijloc de transport ieftin și ecologic.

Măsura îi va afecta în special pe curieri și pe proprietarii de magazine care depind de aceștia pentru aprovizionare. Unii critici susțin că primarul ar trebui să-și concentreze atenția asupra combaterii comportamentului iresponsabil, în loc să-i incrimineze pe bicicliști.

Vincenzo Falanga, președintele Nova Como, o asociație civică locală care a organizat protestul cu bicicletele, a acuzat administrația lui Rapinese că „transformă problemele individuale în probleme colective”.

Filiala din Como a Partidului Democrat (de centru-stânga) a declarat: „Como merită un sistem de mobilitate care să asigure siguranța pietonilor fără a-i dezavantaja pe locuitori, pe angajați și pe cei care optează pentru mijloace de transport durabile”.

Deși și-a exprimat compasiunea față de Rapinese în legătură cu accidentul cu bicicleta electrică, Paolo Emilio Russo, un politician din cadrul partidului de dreapta Forza Italia, a declarat că interdicția este „o nebunie”.

Însă Rapinese a refuzat să dea înapoi. „În alte orașe, un copil ajunge la spital și abia atunci politicienii iau măsuri”, a spus el. „Aici, nici măcar nu am ajuns la spital. Am fost lovit de o bicicletă, am strâns informații și de acolo a pornit această măsură”.

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Editor : A.M.G.

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