Primele 24 de ore ale lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Reacția unui deținut: „O să aibă parte de o detenție neplăcută”

Data publicării:
Nicolas Sarkozy în drum către închisoare. Sursa foto: Reuters

Nicolas Sarkozy și-a petrecut prima noapte în închisoarea Sante. Fostul șef de stat a primit deja mai multe vizite, iar avocații săi au insistat asupra faptului că „nu i s-a acordat niciun tratament preferențial” și că, deși a fost plasat în izolare pentru siguranța sa, este tratat ca orice alt deținut din penitenciar, relatează BFMTV.

Nicolas Sarkozy a fost supus mai întâi protocolului obișnuit pentru orice nou deținut. La sosirea sa în închisoare, în dimineața zilei de marți, 21 octombrie, a trecut pe la serviciul de evidență, unde i-au fost luate amprentele digitale și i s-a făcut o fotografie. I s-a atribuit un număr de deținut, „numărul de înregistrare”. De asemenea, i s-a creat o carte de identitate internă pentru închisoare.

Fostul președinte al Franței a fost supus și unei percheziții corporale complete și a depus toate obiectele personale neautorizate într-un seif. După o discuție cu un responsabil al închisorii, a fost condus în celula sa, situată în zona de izolare.

El dispune de o celulă individuală de aproximativ 10 metri pătrați cu un mic televizor.

Camera este dotată cu un pat și un birou fixate în podea, un scaun din plastic, rafturi, un duș și o toaletă, o plită electrică și un frigider. Nicolas Sarkozy va putea utiliza și un telefon fix pentru a apela numere preînregistrate. Apelurile sunt nelimitate, dar contra cost.

În fiecare zi, fostul președinte are dreptul la o oră de plimbare într-o curte împrejmuită cu gard. Directorul închisorii La Santé, Sébastien Cauwel, a menționat două plimbări pe zi. De asemenea, Sarkozy are acces la sala de sport și la bibliotecă.

Nicolas Sarkozy a luat și primele mese în închisoare, servite de un funcționar. Conform informațiilor sursei citate, fostul lider francez are dreptul la trei vizite pe săptămână. Una dintre aceste vizite a fost deja utilizată, deoarece soția sa, Carla Bruni-Sarkozy, s-a deplasat marți la închisoarea La Santé.

Mai mult, acesta se poate întâlni cu avocații săi fără restricții, în special pentru a pregăti cererea de eliberare depusă marți. Avocatul Christophe Ingrain, unul dintre avocații săi, s-a deplasat miercuri dimineață, în jurul orei 8:30, la închisoarea Santé pentru a-l vizita. El a rămas aproximativ două ore la fața locului.

Aflat în izolare, Nicolas Sarkozy nu a întâlnit, în mod normal, niciun deținut. Când se deplasează în incinta închisorii La Santé, este însoțit de agenți, la fel ca orice deținut aflat în izolare.

Cu toate acestea, sursa citată a aflat marți, confirmând informațiile difuzate de TF1-LCI, că doi ofițeri ai serviciului de protecție au fost, de asemenea, însărcinați cu securitatea lui Nicolas Sarkozy, după o evaluare și o decizie fără precedent a Ministerului de Interne.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a confirmat miercuri, 22 octombrie, pe CNews/Europe 1, decizia luată „având în vedere statutul său și amenințările care planează” asupra sa.

Cei doi ofițeri de poliție se află 24 de ore din 24 în apropierea celulei fostului președinte și însoțesc agenții penitenciarului la fiecare ieșire din celulă.

Deținuții din închisoarea Santé au reacționat și ei la sosirea lui Nicolas Sarkozy și i-au strigat numele pentru a-l întâmpina. „O să aibă parte de o detenție neplăcută”, a spus un deținut care s-a filmat în celula sa cu un telefon mobil, înainte de a încerca să-l strige pe fostul șef al statului prin zidurile închisorii.

„Toți prizonierii fac zgomot, țipă, bat în pereți (...)”, a afirmat unul dintre cei doi avocați ai săi, Jean-Michel Darrois.

