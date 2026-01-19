Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania: de ce este exclusă eroarea umană

Specialiștii care investighează cauza deraierii a unui tren de mare viteză din Spania, care s-a soldat cu moartea a cel puțin 39 de oameni, au descoperit o îmbinare defectuoasă pe șine, potrivit unei surse informate cu privire la ancheta inițială a accidentului, citată de Reuters.

Vagoanele deraiate s-au ciocnit cu un tren care venea din sens opus, împingându-l de pe șine și provocând prăbușirea acestuia pe un terasament, în unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Europa din epoca modernă.

Incidentul feroviar s-a produs în apropiere de Adamuz, în provincia sudică Cordoba, la circa 360 km sud de capitala Madrid.

Tehnicienii aflați la fața locului care au inspectat șinele au identificat o uzură la îmbinarea dintre secțiunile șinei, cunoscută sub numele de eclisă, care, conform acestora, indica faptul că problema exista de ceva timp, a declarat sursa. Ei au constatat că îmbinarea defectuoasă crea un spațiu între secțiunile șinei, care se lărgea pe măsură ce trenurile continuau să circule pe șină.

Sursa a spus că tehnicienii consideră că îmbinarea defectuoasă este esențială pentru identificarea cauzei precise a accidentului.

Comisia spaniolă de investigare a accidentelor feroviare (CIAF), care se ocupă de investigarea cauzelor dezastrului, nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii, a transmis sursa citată.

De asemenea, operatorul feroviar spaniol, Adif, şi Ministerul Transporturilor spaniol, care supervizează CIAF, nu au răspuns nici ele la solicitările de comentarii.

Alvaro Fernandez Heredia, preşedintele Renfe, care operează al doilea tren deraiat, a spus postului de radio Cadena Ser că este prea devreme pentru a vorbi despre cauză. Totuși, accidentul s-a produs în „condiţii ciudate”, a spus el, adăugând că „eroarea umană este practic exclusă”.

Primele vagoane ale trenului operat de firma spaniolă Iryo au trecut peste golul dintre șine, dar al optulea și ultimul vagon a deraiat, antrenând după sine vagoanele șapte și șase, a spus persoana respectivă.

Iryo este un operator feroviar privat, deținut în majoritate de grupul feroviar italian controlat de stat Ferrovie dello Stato.

Sursa a indicat o fotografie care arată spațiul liber existent din șină, care apare și într-o imagine distribuită presei de către Garda Civilă spaniolă. Zona a fost marcată cu numere pentru probe de către poliție, fiind fotografiată de inspectori criminaliști.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez şi ministrul transporturilor Oscar Puente s-au numărat printre oficialii care au vizitat locul accidentului luni dimineaţă. Sanchez şi-a anulat vizita la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, după accident.

Puente a declarat că trenul Iryo avea mai puțin de patru ani și că linia ferată fusese complet reabilitată în luna mai a anului trecut.

Producătorul trenului, Hitachi Rail, a efectuat o inspecţie a trenului pe 15 ianuarie, ca parte a întreţinerii de rutină, şi nu a constatat nicio anomalie, a mai declarat sursa Reuters.

Trenul este un Frecciarossa 1000, acelaşi model utilizat în reţeaua de mare viteză din Italia.

