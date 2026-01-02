Primele declarații ale proprietarului barului din Crans-Montana, în care au murit 40 de oameni. „Totul era conform standardelor”

Unul dintre proprietarii „Le Constellation”, barul în care au ars de vii 40 de tineri, iar alți peste 100 au fost răniți, rupe tăcerea și declară că localul era administrat conform standardelor impuse de către legislația elvețiană. Omul de afaceri spune că nu-și explică modul în care s-a produs tragedia, în urma căreia inclusiv soția sa a suferit arsuri, scriu jurnaliștii Sky News.

Jacques Moretti a declarat pentru publicația elvețiană 24 Heures că localul a fost inspectat de trei ori în zece ani și că „totul a fost făcut conform standardelor”. Bărbatul deține, alături de soția sa, și alte localuri în stațiunea elvețiană de lux.

El a refuzat un interviu mai lung, spunând că „nu se simte bine” după tragedie.

Cuplul, audiat de Parchet

Moretti și soția sa Jessica, un cuplu francez, au fost intervievați de către anchetatori în calitate „persoane chemate să dea informații” – deci nu ca indivizi anchetați în dosar.

Cei doi francezi, care deţin barul din 2015, au fost întrebaţi despre renovările anterioare, materialele folosite, sistemele de stingere a incendiilor şi căile de evacuare, anunță presa locală.

Până în prezent, mass-media franceză a adunat doar fragmente de informații despre cuplul proprietar al Constellation.

Potrivit informațiilor BFM, Jacques Moretti nu se afla în bar în noaptea incendiului, ci într-unul dintre celelalte două localuri ale cuplului.

Soția sa, Jessica Moretti, care se afla la fața locului în momentul incendiului, a suferit arsuri la braț, potrivit unei surse apropiate dosarului, citată de „Figaro”.

