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Ce șanse are Marine Le Pen să devină noul președinte al Franței: date din cele mai recente sondaje de opinie

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Marine Le Pen
Marine Le Pen. Foto: Profimedia
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Al doilea sondaj Marine le Pen se impune în toate scenariile

Şefa Partidului Adunarea Națională (Rassemblement National, extremă dreapta) Marine Le Pen şi-a lansat campania prezidenţială cu un avans de până la 17 puncte procentuale împotriva rivalului său Édouard Philippe, în pofida faptului că a fost condamnată în justiţie cu privire la deturnare de fonduri publice, arată două sondaje, relatează BFMTV.

Ea a obţinut patru procentuale în plus faţă de nivelul de la jumătatea lui iunie şi este creditată cu 36% dintre intenţiile de vot în primul tur al alegerilor prezideţiale, arată un sondaj publicat miercuri, realizat de Ifop pentru LCI şi  Le Figaro pe un eşantion de 984 de persoane, care oferă o fotografie a opiniei publice în orele după care şi-a anunţat candidatura, scrie News.ro.

În cazul în care Édouard Philippe, liderul Partidului Horizons (centru-dreapta) ar fi canddiatul blocului central în alegerile prezidenţiale, el s-ar clasa cu 17 puncte procentuale (19%) în urma lui Le Pen, urmat de Jean-Luc Mélenchon (15%).

Ceilalţi canddaţi nu depăşesc un prag de 10%, în acest sondaj, a cărui marjă de eroare este de cuprinsă între 1,4 şi 3,1%.

În cazul în care Gabriel Attal, liderul Partidului Renaissance (liberal, partid fondat în 2016 de Emanuel Macron) ar fi candidatul blocului central, Marine Le Pen şi-ar creşte avansul cu 21 de puncte procentuale, la 36% dintre intenţiile de vot, în timp ce fostul premier s-ar clasa cot la cot cu Jean-Luc-Mélenchon, urmaţi de Raphaël Glucksmann de la Place publique, cu 12%, şi Bruno Retailleau (10%).

Al doilea sondaj

Un sondaj realizat de Toluna Harris Interactive pentru M6 şi RTL arată asemănător: Marine Le Pen se situează pe primul loc cu 34 până la 36% în intenţiile de vot. Édouard Philippe se situează pe poziţia a doua, cu 29%, iar Gabriel Attal s-ar situa la 16% în cazul în care este candidatul blocului central, potrivit acestui sondaj realizat pe un eşantion de 1.592 de persoane, cu o marjă de eroare de unul până la 2,3 puncte procentuale, publicat tot miercuri.

Jean-Luc Mélenchon este creditat cu 16%, un scor care i-ar permite accesul în turul doi, în cazul în care Édouard Philippe şi Gabriel Attal îşi menţin candidaturile.

Marine le Pen se impune în toate scenariile

Potrivit celor două sondaje, Marine le Pen s-ar impune în toate scenariile în turul doi.

Însă sondajul Toluna Harris o creditează cu un avantaj mic împotriva lui Édouard Philippe, de 51 la 49%, în timp ce Ifop măsoară un scor mai puţin strâns, de 54 la 46%.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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