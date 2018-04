Primele fotografii cu avioanele Tornado care au lansat rachete în Siria. Theresa May: „A trebuit să iau decizia de a însărcina forţele noastre armate în luptă”

Theresa May, prim-ministrul Marii Britanii a transmis primul mesaj după atacul împotriva Siriei, coordonat alături de SUA și Franța, din noaptea de vineri spre sâmbătă. „Nu putem să permitem ca folosirea armelor chimice să devină un lucru normal în Siria”, precizează premierul britanic.

„Aceasta este prima oară în calitate de Prim-ministru când a trebuit să iau decizia de a însărcina forţele noastre armate în luptă - şi nu este o decizie pe care am luat-o cu uşurinţă”, a mărturisit Theresa May.

„Am făcut-o pentru că cred că această acţiune este în interesul naţional al Marii Britanie. Nu putem să permitem ca folosirea armelor chimice să devină un lucru normal - în Siria, pe străzile din Marea Britanie, sau în orice alt loc al lumii. Am fi preferat o altă soluţie. Însă, în acest caz, aceasta nu există”, a precizat premierul britanic.

Ministerul Apărării britanic a publicat de asemenea trei fotografii cu avioanele Tornado care au lansat rachete la vest de Homs, unde se află un depozit cu arme chimice și era depozitat inclusiv gaz sarin.

RAF Tornados launched Storm Shadow missiles at a regime chemical weapons facility fifteen miles west of Homs, Syria. See images and video here: https://t.co/uSI3loV6Q0 pic.twitter.com/Rd85WLScSR