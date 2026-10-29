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Video Primele imagini cu una dintre dronele maritime care au lovit o navă în largul Bulgariei

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Nava portcontainer Contship Jet a fost lovită miercuri de trei drone în largul coastei bulgare a Mării Negre. Foto: Captură video Digi24
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Au apărut primele imagini din timpul atacului asupra navei portcontainer Contship Jet, lovită miercuri de trei drone în largul coastei bulgare a Mării Negre. Imaginile au fost surprinse chiar de către membrii echipajului care se aflau la bord în momentul incidentului.

Aceștia au surprins drona navală în timp ce naviga în paralel cu ambarcațiunea pe care se aflau, însă la un moment dat aparatul își schimbă cursul și se îndreaptă spre navă.

Drona s-a izbit de navă, a explodat, după care au mai urmat alte două astfel de aparate. Imediat după atac, ambarcațiunea s-a scufundat.

Conform analiștilor militar, drona era produsă în Rusia.

Cargoul, deţinut de o companie greacă şi care plecase din portul israelian Haifa către portul românesc Constanţa cu o încărcătură de 421 de containere, a fost lovit de drone miercuri la prânz, la aproximativ 17 mile marine de Capul Kaliakra, în nord-estul Bulgariei.

După ce a fost abandonată de echipaj în urma atacului, nava a plutit în derivă şi a fost purtată de curenţi spre sud, iar în cele din urmă s-a scufundat la aproximativ 36 de mile marine de oraşul Varna. 

Echipajul, format din 14 filipinezi şi 4 ucraineni, a fost transferat la Varna de o navă militară bulgară. Comandantul Marinei bulgare, Kiril Mihailov, a menţionat că echipajul a putut fi evacuat în siguranţă datorită unei alerte transmise de un avion de recunoaştere francez, Atlantique 2, care a detectat dronele în timp ce efectua o misiune de patrulare în vestul Mării Negre.

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Editor : A.M.G.

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