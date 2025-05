Primele vizite ale lui Friedrich Merz, în calitate de cancelar. În ce țări ajunge oficialul german

Friedrich Merz a plecat deja miercuri în primele sale vizite în străinătate. Noul cancelar german merge în Franţa şi Polonia, în încercarea de a reînnoi relaţiile cu principalii aliaţi ai ţării şi de a arăta că Germania a revenit pe scena mondială, în ciuda începutului dificil al guvernului său pe care l-a avut marți, în Bundestag, când, în mod cu totul neaşteptat, nu a trecut de votul de învestitură, fiind nevoie de organizarea unui al doilea vot, relatează Reuters.

Deşi erau deja planificate, vizitele au loc la doar o zi după ce Merz a fost ales cancelar de către parlament într-un al doilea tur de scrutin. Eşecul său în primul tur - fără precedent în istoria republicii federale - scoate în evidență dezbinarea din coaliţia dintre conservatorii săi şi social-democraţii fostului cancelar Olaf Scholz, arată jurnaliștii din presa externă.

Cu toate acestea, aliaţii Germaniei au mari speranţe că Merz va restabili leadershipul german în Europa, după ani de lupte interne în cadrul coaliţiei tripartite a fostului cancelar Olaf Scholz şi după destrămarea acesteia, în noiembrie.

Friedrich Merz a preluat funcţia într-un moment în care Europa se străduieşte să ajungă la un acord în privinţa garanţiilor de securitate pentru Ucraina, ca parte a unui acord de încetare a focului cu Rusia, şi să negocieze un acord comercial cu Statele Unite, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat impunerea unor tarife vamale dure.

„După ani de certuri interne şi introspecţie politică sub guvernul anterior, este nevoie acum de o conducere germană care nu se limitează la a observa politica europeană, ci contribuie la modelarea acesteia”, a declarat Jana Puglierin, şefa biroului din Berlin al grupului de reflecţie European Council on Foreign Relations. „Merz are şanse mari să realizeze acest lucru. El intenţionează să centralizeze politica externă şi europeană în cancelarie, transformând-o în centrul nervos al procesului decizional”, a precizat experta.

Pentru prima dată în ultimii ani, Cancelaria şi Ministerul de Externe ale Germaniei vor fi conduse de acelaşi partid. Merz doreşte, de asemenea, să înfiinţeze un consiliu de securitate naţională în cadrul Cancelariei, pentru a coordona mai bine toate politicile externe, de dezvoltare şi de apărare.

Conservatorul în vârstă de 69 de ani, care a fost deputat în Parlamentul European în perioada 1989-1994 şi apoi s-a retras din politică pentru a fi consultant în afaceri, a declarat că doreşte să repare relaţiile cu principalii aliaţi europeni.

Relaţiile tensionate cu Statele Unite au făcut acest lucru şi mai imperativ. În noaptea alegerii sale, Merz a subliniat necesitatea ca Europa să urmărească o mai mare independenţă în domeniul apărării faţă de Statele Unite. El şi-a exprimat, de asemenea, incertitudinea cu privire la viitorul alianţei NATO. Ca atare, Merz pare mai receptiv la propunerile Franţei privind autonomia strategică europeană şi apărarea comună, au afirmat analiştii, citați de Reuters.

Chiar înainte de a prelua funcţia, el a obţinut în parlament aprobarea unui pachet fiscal istoric care va permite guvernului său să crească dramatic cheltuielile pentru apărare.

Merz, la masa discuțiilor cu Macron și Tusk

Prima oprire a lui Merz, miercuri, va fi la Paris, unde se va întâlni cu preşedintele francez Emmanuel Macron, cu care are deja o relaţie bună, potrivit oficialilor francezi.

„Merz are o cunoaştere profundă a lumii finanţelor şi economiei, ceea ce îl apropie de Macron”, a declarat un oficial francez.

Macron a scris marţi pe platforma X că este responsabilitatea lor să „se asigure că motorul franco-german şi procesul decizional comun sunt mai puternice ca niciodată”.

Din Franţa, Merz va pleca spre Polonia, reflectând importanţa crescândă a acestei ţări în politica europeană datorită rolului său cheie în mobilizarea sprijinului pentru Ucraina împotriva invaziei ruse.

„Sper într-un leadership comun în Europa”, a declarat pentru Reuters o sursă din guvernul polonez. „Germania a lipsit într-un fel din aceste discuţii în trecut”, a adăugat sursa.

O întrebare cheie este modul în care guvernul lui Merz intenţionează să crească cheltuielile pentru apărare, a mai spus sursa poloneză, menţionând că ar fi logic ca ţările europene să achiziţioneze echipamente împreună.

Merz a declarat marţi seara pentru postul public de televiziune ZDF că va discuta cu Macron şi cu premierul polonez Donald Tusk despre adoptarea unei politici europene mai dure în materie de imigraţie. Coaliţia care a venit la putere, la Berlin, a convenit să respingă solicitanţii de azil la frontierele terestre ale Germaniei, în coordonare cu vecinii europeni.

Editor : C.A.