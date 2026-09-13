Prima dintre cele şapte nave vânătoare de mine urmează să ajungă în Bulgaria până în octombrie

Prima dintre cele şapte nave de vânătoare de mine pe care Bulgaria le va primi din partea Ţărilor de Jos şi a Belgiei este aşteptată să ajungă în ţară cel târziu în octombrie, a reieşit în urma unei întâlniri între ministrul apărării, Dimităr Stoianov, şi ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în Bulgaria, Arthur den Hartog, a anunţat vineri Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Cele trei nave de vânătoare de mine ale Marinei Regale a Ţărilor de Jos fac parte dintr-un acord bilateral de cooperare în domeniul apărării încheiat între cele două ţări.

În cadrul întâlnirii, ministrul Stoianov şi-a exprimat recunoştinţa pentru furnizarea navelor, precum şi a pieselor de schimb şi a echipamentelor auxiliare necesare. El a subliniat importanţa acestora pentru dezvoltarea capabilităţilor Forţelor Navale Bulgare şi pentru contribuţia Bulgariei la operaţiunile de deminare din Marea Neagră.

Ambasadorul Hartog a explicat că furnizarea navelor de vânătoare de mine reprezintă contribuţia Ţărilor de Jos la securitatea navigaţiei în Marea Neagră, atât pentru Bulgaria, cât şi pentru celelalte state riverane.

Au fost discutate, de asemenea, noi posibilităţi de protejare a spaţiului aerian bulgar şi de îndeplinire a angajamentelor asumate faţă de aliaţi.

Ministrul apărării a prezentat măsurile luate de guvern pentru modernizarea Forţelor Armate şi pentru respectarea angajamentelor Bulgariei faţă de NATO. Printre celelalte subiecte abordate s-au numărat sprijinul pentru Ucraina, consolidarea capacităţilor de descurajare ale forţelor aliate şi îmbunătăţirea interoperabilităţii acestora, educaţia şi instruirea militară, precum şi cooperarea în domeniul securităţii cibernetice.

Ambasadorul olandez a confirmat disponibilitatea Regatului Ţărilor de Jos de a continua cooperarea cu Bulgaria pentru consolidarea securităţii colective şi a capacităţilor de apărare ale Europei.

Editor : Sebastian Eduard