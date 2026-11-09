Primul test militar al „Coaliției Voinței”. Mii de soldați se pregătesc pentru o posibilă misiune în Ucraina după război

Aproximativ 2.800 de militari din 11 țări participă, începând de luni, la primul exercițiu militar al „Coaliției Voinței”, organizat în principal în Polonia. Exercițiul simulează desfășurarea unei forțe multinaționale care ar putea contribui la menținerea păcii în Ucraina după încheierea războiului. Pregătirile au loc în contextul în care Rusia avertizează că ar considera orice desfășurare de trupe străine pe teritoriul ucrainean drept o intervenție militară.

Exerciţiul are scopul de a testa modul în care poate fi asigurată o pace durabilă după ce se va negocia cu succes o încetare a focului care să pună capăt războiului, relatează Agerpres.

Polonia este principala ţară gazdă, iar Franţa şi Regatul Unit coordonează exerciţiul, intitulat „Koalicja 2026” (Coaliţia 2026). Acesta se va desfăşura până pe 22 noiembrie.

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„Coaliţia Voinţei” a fost formată la începutul anului 2025 pentru a sprijini Ucraina. Decizia de a înfiinţa această forţă multinaţională a fost luată ulterior, în luna decembrie, în cadrul unui summit privind Ucraina, desfăşurat la Berlin.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat că orice desfăşurare de trupe în Ucraina ar fi considerată o „intervenţie militară de facto şi ar crea deliberat ameninţări suplimentare la adresa securităţii Rusiei”.

Conform Regatului Unit, exerciţiul vizează simularea desfăşurării de trupe şi a transportului de provizii, precum alimente şi combustibil. Bundeswehrul german urmează să participe la exerciţiu cu aproximativ 10 ofiţeri de comandă, aeronave de realimentare în zbor şi sprijin logistic. Regatul Unit intenţionează să desfăşoare circa 300 de militari şi mai multe avioane de luptă.

Franţa va contribui cu aproximativ 1.000 de soldaţi, conform datelor armatei, precum şi cu sisteme de apărare împotriva dronelor şi drone de supraveghere cu rază scurtă de acţiune.

Celelalte ţări participante sunt Belgia, Estonia, Lituania, Olanda, Polonia, Spania şi Suedia. Aproximativ 35 de ţări fac parte din 'Coaliţia Voinţei'. Ucraina se apără împotriva invaziei la scară largă a Rusiei de mai bine de patru ani şi jumătate.

Editor : M.I.