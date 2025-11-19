Primul transport de gaz natural lichefiat american care va încălzi Ucraina a ajuns în Lituania pe ruta baltică. „Se scrie istorie”

Prima livrare de GNL american prin ruta baltică oferă un contrapondere vitală împotriva războiului energetic al Moscovei din timpul iernii. Experții numesc livrarea o „istorică” consolidare a legăturilor de securitate.

O nouă rută energetică vitală a fost creată peste Atlantic și Marea Baltică, prima livrare de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA comandată de o companie ucraineană ajungând luni la terminalul Klaipėda din Lituania. Acest moment important marchează un impuls geopolitic semnificativ pentru reziliența Kievului în timpul iernii, scrie Kyiv Post.

Aproximativ 160.000 de metri cubi de GNL au fost livrați la bordul navei GasLog Houston, deschizând calea pentru ca o parte din combustibilul regazificat să fie transportat mai departe către Ucraina prin conexiuni regionale de conducte.

Sosirea navei GasLog Houston prin coridorul baltic este mai mult decât o tranzacție comercială; este o mișcare geopolitică calculată care întărește legătura de securitate dintre Washington și aliații săi din Europa de Est, oferind în același timp un contrapondere tangibilă împotriva campaniei energetice de iarnă a Moscovei.

În cele din urmă, noua rută de aprovizionare subliniază natura din ce în ce mai interconectată a securității energetice și a politicii externe în umbra războiului în curs.

Deocamdată, livrarea unică de GNL este modestă în comparație cu cererea totală a Ucrainei pe timpul iernii, dar diplomații și oficialii din domeniul energiei de pe ambele maluri ale Atlanticului pariază că simbolismul și noile căi de infrastructură pot conta la fel de mult ca moleculele.

Un transport istoric

Ambasada Lituaniei în SUA a salutat sosirea marți ca fiind „istorică”, afirmând că aprovizionarea „va ajuta la traversarea acestei ierni cruciale”.

Acest sentiment a fost împărtășit atât de oficialii americani, cât și de cei regionali. Doug Burgum, secretarul de stat american și președintele Consiliului Național pentru Dominanța Energetică, a profitat de ocazie pentru a face o declarație politică clară, scriind pe rețelele de socializare că „a fost stabilită o nouă rută pentru transportul GNL-ului american în Ucraina”.

El a subliniat în continuare platforma administrației, adăugând: „Energia americană își dovedește încă o dată rolul în sprijinirea aliaților și a securității energetice” și numind-o „diplomația energetică a lui Trump la lucru”.

Simbol al solidarității

Doug Klain de la Razom, o organizație cu sediul în SUA care apără interesele Ucrainei, a oferit o evaluare directă a mizei.

El a declarat marți pentru Kyiv Post că, în timp ce „Rusia încearcă să înghețe ucrainenii în casele lor în această iarnă, gazul american poate ajuta la salvarea de vieți”.

El a spus că „o cooperare mai strânsă între SUA și Ucraina avantajează toată lumea, mai ales în ceea ce privește energia”, adăugând că Rusia încearcă să „provoace traume masive Ucrainei prin atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice, cu scopul de a sabota orice efort de pace”.

Klain a susținut că „președintele Trump ar trebui să intensifice sprijinul pentru atacurile ucrainene de succes asupra producției energetice rusești, pe care Putin o apreciază mai mult decât viețile propriilor soldați, pentru a forța Rusia să accepte în cele din urmă un armistițiu, similar cu armistițiul energetic parțial reușit al lui Trump din această vară”.

