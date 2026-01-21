Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut Mark Rutte: „Este crucială pentru securitatea noastră europeană”

Ucraina, nu Groenlanda, ar trebui să fie prioritatea principală a NATO, a declarat miercuri, 21 ianuarie, Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord Atlantice în cadrul unei sesiuni a Forumului Economic Mondial anual de la Davos, relatează Kyiv Independent.

Președintele american Donald Trump a exercitat presiuni asupra autorităților daneze și groenlandeze pentru a vinde insula, importantă din punct de vedere strategic, Statelor Unite. Mai mult, liderul de la Casa Albă a amenințat opt țări europene care se opun acestei acțiuni cu impunerea de tarife vamale.

Presiunea a dus la o criză majoră în relațiile dintre Statele Unite și Europa.

„În ceea ce privește Groenlanda, trebuie să ne asigurăm că această problemă va fi rezolvată pe cale amiabilă”, a declarat Rutte. „Dar problema principală nu este Groenlanda. În prezent, problema principală este Ucraina.”

El a spus că este „îngrijorat că am putea pierde ocazia concentrându-ne prea mult pe aceste alte probleme”.

„Prioritatea noastră numărul unu ar trebui să fie Ucraina, iar apoi putem discuta toate problemele, inclusiv Groenlanda”, a mai adăugat șeful NATO. „Dar Ucraina ar trebui să fie pe primul loc, deoarece este crucială pentru securitatea noastră europeană și americană.”

El a mai spus că lucrează „în culise” pentru a aplana dezacordurile dintre Uniunea Europeană și SUA cu privire la Groenlanda. Rutte consideră că disputele publice ar putea împiedica eforturile diplomatice.

Între timp, premierul canadian Mark Carney a declarat la forumul de la Davos, pe 20 ianuarie, că țara sa „susține ferm Groenlanda și Danemarca” și sprijină pe deplin „dreptul lor unic de a decide viitorul Groenlandei”.

Carney a susținut că Canada „se diversifică rapid în străinătate”, inclusiv prin intermediul unui parteneriat strategic cuprinzător cu Uniunea Europeană.

„În ceea ce privește Ucraina, suntem un membru de bază al Coaliției de voință și unul dintre cei mai mari contribuabili pe cap de locuitor la apărarea și securitatea acesteia”, a adăugat el.

Carney a mai spus că există o „ruptură în ordinea mondială, sfârșitul unei povești frumoase și începutul unei realități brutale în care geopolitica dintre marile puteri nu este supusă niciunei constrângeri”.

Citește și:

Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune ministrul Rasmussen despre „ambiția” lui Trump privind Groenlanda

„O bucată de gheață pentru pacea mondială”. Donald Trump anunță că SUA „nu cer decât Groenlanda”: „Doar noi o putem apăra”

Editor : A.M.G.