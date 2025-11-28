„Principalul buton de pe telecomanda președintelui”. Cine e Andrii Iermak, consilierul demis de Zelenski în urma dosarului de corupție

Lipsit de sprijinul popular, fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a acumulat un nivel de putere rar întâlnit în Ucraina modernă, scriu jurnaliștii Kyiv Independent. Andrii Iermak și-a consolidat nivelul de putere în cadrul guvernului ucrainean, exercitând influență asupra parlamentului, cabinetului și instituțiilor cheie ale statului. În ciuda dominației sale, a rămas însă o figură controversată, adesea privită cu scepticism atât în Ucraina, cât și în străinătate.

Influența lui Iermak se extinde și asupra forțelor de ordine prin intermediul unor adjuncți de încredere și îl plasează în centrul întâlnirilor diplomatice la nivel înalt, marginalizând frecvent serviciul diplomatic tradițional al Ucrainei.

Rolul său de gardian al lui Zelenski l-a făcut indispensabil, dar și un subiect de ridicol și frustrare în rândul aliaților, care se plâng că omniprezența sa îi depășea cu mult abilitățile.

„Trebuie să avem de-a face cu el, este omul lui Zelenski”, a declarat un înalt oficial european pentru Kyiv Independent. „Nu avem de ales”.

Un alt diplomat european, discutând despre relația tensionată dintre Ucraina și SUA și potențialele căi de urmat, a spus că „orice este mai bun decât să-l trimitem din nou pe Iermak la Washington”.

Ambii oficiali au spus că Iermak nu este privit cu ochi buni la Bruxelles și Washington.

În Ucraina, reputația lui este cumva și mai proastă. Puterea lui Iermak și dorința lui de control au fost discutate pe larg în rândul oficialilor ucraineni și străini. Cei care au vorbit cu Kyiv Independent au spus că el a fost cel care a declanșat recentul atac împotriva instituțiilor anticorupție din țară. Aceiași oameni indică rolul lui Iermak ca fiind unul dintre motivele pentru care atacul a eșuat.

Fostul șef de cabinet nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale presei ucrainene.

Acum, pe fondul celui mai mare scandal de corupție din timpul președinției lui Zelenski, în care este implicat cercul restrâns al lui Zelenski, Iermak se află într-o situație delicată, chiar dacă nu a fost numit printre acuzați.

Surse ale Kyiv Independent au declarat că, în încercarea de a-și salva imaginea, președintele a decis în cele din urmă demiterea lui Iermak.

„Andrii Iermak este atât de influent și atât de implicat în atât de multe probleme din interiorul țării, încât este imposibil ca o schemă de corupție de o asemenea amploare să funcționeze fără cunoștințele și înțelegerea sa aprofundate”, a declarat Daria Kaleniuk, director executiv al Centrului de Acțiune Anticorupție din Ucraina, pentru Kyiv Independent.

„Pentru ca președintele să dovedească că nu face parte din schemă și că nu este corupt, trebuie să scape de toți prietenii corupți din cercul său apropiat. Este foarte simplu”, a adăugat ea. „Inclusiv de domnul Iermak.”

„Nava” se scufundă

Omniprezența notorie a lui Iermak ar putea fi ceea ce îl va scufunda în cele din urmă: potrivit sursei Kyiv Independent, apropiată dosarului de corupție la scară largă care a zguduit Ucraina săptămâna trecută, șeful de cabinet al președintelui apare și el în anchetă.

Biroul Anticorupție a publicat înregistrări în care se susține că prietenii președintelui și înalți funcționari guvernamentali au spălat bani și au primit comisioane ilegale din contracte de stat. Se presupune că au fost spălați peste 100 de milioane de dolari.

Presupusul lider al grupului era Timur Mindich, un colaborator apropiat al lui Zelenski și coproprietar al fostei companii de producție a președintelui, Kvartal 95. Mindich l-a numit pe Iermak „prietenul său” în trecut.

Mindich a fost avertizat și a părăsit țara înainte de a putea fi reținut.

Planul prezentat de fostul consilier prezidențial Andrii Iermak și fostul secretar-general NATO Anders Rasmussen încurajează puterile occidentale să ofere garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina și să susțină efortul de război și reconstruirea industriei de apărare a Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Printre cei implicați se numără și asociatul lui Zelenski și fostul viceprim-ministru Oleksii Chernyshov, ministrul Justiției Herman Halushchenko, care a ocupat funcția de ministru al Energiei până la începutul acestui an, ministrul energiei Svitlana Hrynchuk și Rustem Umerov, fost ministru al Apărării și actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Anchetatorii au precizat că partea făcută publică nu reprezintă tot ceea ce au, iar țara a început să speculeze cine altcineva ar fi putut fi implicat. Potrivit sursei Kyiv Independent din cadrul forțelor de ordine, o parte din banii proveniți din schemă au fost folosiți pentru a acoperi costurile de construcție a patru case luxoase în afara Kievului, supravegheate de Chernyshov. Una dintre case, susține sursa, era destinată lui Iermak.

Corupția, îmbogățirea ilicită și mita au înconjurat biroul lui Iermak de ani de zile

Fostul adjunct al lui Iermak, Andrii Smîrnov, a fost acuzat de îmbogățire ilicită, spălare de bani și mită, iar alți doi foști adjuncți – Kyrylo Tymoshenko și Rostyslav Shurma – au fost anchetați în cazuri de corupție, dar nu au fost acuzați oficial.

În timpul mandatului lui Iermak, unii dintre asociații săi au acumulat, de asemenea, averi considerabile.

Artem Kolyubayev, producător de film și fost partener de afaceri al lui Iermak, și-a extins drastic imperiul de afaceri în timpul mandatului fostului șef de cabinet, investind în imobiliare și producția de drone, potrivit unei anchete din 2023 realizate de Bihus.info. Kolyubayev a devenit, de asemenea, șeful Consiliului pentru sprijinul de stat al cinematografiei în 2021 și a primit finanțare de la stat pentru filmele sale în timpul invaziei pe scară largă.

Pentru criticii lui Iermak, cazurile de corupție împotriva subordonaților și aliaților săi de vârf și reticența Biroului Președintelui de a concedia funcționarii acuzați de corupție arată că fie Yermak tolerează corupția, fie este implicat în ea.

„Nu este un secret că deciziile privind personalul din țară, atât în cadrul Președinției, cât și în cadrul guvernului, precum și în cadrul companiilor de stat, sunt imposibile fără Andrii Iermak”, a declarat Kaleniuk.

Zelenski are nevoie de Iermak?

Cunoscându-se cu Iermak din 2010, președintele a devenit singurul bilet câștigător care l-a adus pe fostul avocat și producător de film fără experiență politică anterioară în vârful puterii.

Iermak a avansat în ierarhie preluând sarcini din afara domeniului său de expertiză și asigurându-se că viziunea președintelui este pusă în aplicare și nu este contestată.

„S-a prezentat ca fiind o persoană absolut devotată președintelui – ca executantul perfect”, a declarat analistul politic Volodimir Fesenko pentru Kyiv Independent. „Obiectivul său principal este să devină instrumentul cel mai acceptabil, confortabil și eficient pentru Zelenski. Nu pretinde niciun rol special pentru sine.”

Preluând agenda externă a președintelui și relațiile cu Rusia și SUA, Iermak a reușit să câștige încrederea deplină a președintelui.

Iermak este butonul principal de pe telecomanda lui Zelenski

În cele din urmă, Iermak a fost numit șef de cabinet al președintelui în 2020, înlocuindu-l pe extravagantul său predecesor, Andrii Bohdan. De atunci, el nu a mai renunțat la influența asupra președintelui.

Secretul influenței lui Iermak este că el se conformează dorințelor lui Zelenski, ceea ce îl menține într-o stare psihologică confortabilă, a declarat un fost angajat al Biroului Președintelui pentru Kyiv Independent.

Andrii Iermak era omul de încredere al lui Zelenski pe care președintele Ucrainei se baza la discuțiile cu membrii delegației lui Trump și în negocierile cu Rusia, dar criticii lui spun că cel poreclit „Cardinalul Verde” are ambiții politice mult mai mari. Foto: Profimedia Images

„Punctul forte al lui Iermak este că se prezintă ca fiind operatorul ideal care rezolvă lucrurile”, a declarat Fesenko pentru Kyiv Independent.

El a adăugat că Iermak pune în aplicare dorințele lui Zelenski chiar dacă nu este de acord cu ele și că „puterea lui constă în faptul că este mereu lângă președinte și execută tot ce spune acesta”.

Iermak este, de asemenea, convenabil pentru Zelenski, deoarece preia asupra sa criticile publice, a declarat un alt fost angajat. Pas cu pas, Iermak a acumulat o putere fără precedent, devenind de facto al doilea om în statul ucrainean, după președinte.

Persoane care au lucrat în trecut în cadrul Biroului Președintelui au declarat pentru Kyiv Independent că Zelenski nu este profund implicat în mecanismele cotidiene ale guvernării, Iermak fiind în mare măsură responsabil de gestionarea aspectelor practice ale administrației și ale guvernării efective.

Una dintre surse l-a descris pe Zelenski ca fiind directorul executiv care stabilește strategia, iar pe Iermak ca fiind directorul operațional care controlează și execută. Un exemplu al acestei dinamici de putere este faptul că Zelenski stabilește obiectivul de a obține ajutor militar de la aliați, iar Iermak se întâlnește cu înalți oficiali occidentali pentru a pune în aplicare strategia.

În ciuda puterii imense a lui Iermak, acesta nu a acționat independent de Zelenski — spre deosebire de predecesorul său Bohdan, au declarat foști angajați ai Biroului Președintelui pentru Kyiv Independent. Una dintre surse i-a descris pe Zelenski și Iermak ca fiind „yin și yang” și a glumit că ei sunt o singură entitate, nu două.

Fesenko a susținut că este puțin probabil ca Iermak să înceapă o carieră independentă de președinte.

„Iermak este numărul doi”, a spus Fesenko. „A ales acest rol cu mult timp în urmă. Înțelege că apogeul său este să fie mâna dreaptă a lui Zelenski, principalul său instrument. Acesta este plafonul său.”

Unul dintre motivele acestei dependențe de Zelenski este nepopularitatea lui Iermak. Doar 17,5% dintre ucraineni aveau încredere în Iermak, iar 67% nu aveau încredere în el, potrivit unui sondaj publicat de Centrul Razumkov în martie.

Acumularea unei puteri fără precedent

Unul dintre motivele pentru care Președinția deține o putere atât de mare este faptul că partidul Servitorul Poporului al lui Zelenski a obținut 254 din 450 de locuri în alegerile parlamentare din 2019, cele mai recente până în prezent.

În schimb, predecesorul lui Zelenski, Petro Poroșenko, nu deținea majoritatea parlamentară și a fost nevoit să formeze o coaliție cu alte partide, ceea ce i-a limitat puterea. Un alt motiv este că, din cauza invaziei pe scară largă a Rusiei, administrația actuală a obținut puteri fără precedent în timp de război odată cu implementarea legii marțiale în 2022.

Volodimir Ariev, un parlamentar din partidul Solidaritatea Europeană al lui Poroșenko și adversar al lui Zelenski, a susținut că actuala Președinție a uzurpat efectiv puterea.

„Totul este controlat de Președinție”, a declarat el pentru Kyiv Independent. „Președinția decide totul, nu parlamentul sau cabinetul”.

Fesenko a afirmat că „influența opoziției parlamentare este cea mai slabă de când Ucraina a devenit independentă”. El a adăugat că opoziția era mult mai puternică chiar și sub guvernarea notoriului președinte pro-rus Viktor Ianukovici, demis în timpul Revoluției EuroMaidan din 2014.

Ca urmare, Biroul Președintelui este cel care alege miniștrii și le spune parlamentarilor ce legi să susțină, au declarat pentru Kyiv Independent parlamentarii din partidul de guvernământ al lui Zelenski. În iulie, Cabinetul a fost remaniat, iar Yulia Svyrydenko l-a înlocuit pe Denys Șmîhal în funcția de prim-ministru.

Andrii Iermak, fost consilier al lui Zelenski Foto: Profimedia

Deși Șmîhal nu era o figură independentă, Svyrydenko este considerată a fi apropiată în mod special de Iermak, au declarat pentru Kyiv Independent parlamentarii din opoziție Yaroslav Yurchyshyn și Yaroslav Zheleznyak.

Svyrydenko a fost adjunctul lui Iermak între 2020 și 2021, iar ulterior s-a alăturat guvernului. Fesenko a spus că Svyrydenko a câștigat încrederea lui Iermak și Zelenski prin negocierea cu succes a unui acord privind mineralele cu echipa lui Trump la începutul acestui an. Ea este considerată mai eficientă și mai devotată decât Șmîhal.

„Nu este doar loialitate, ci devotament adevărat”, a adăugat el, descriind-o pe Svyrydenko. „Când i se dau sarcini, le îndeplinește meticulos. Șefilor le place asta.”

Protejații și asociații lui Iermak conduc, de asemenea, agențiile de monitorizare fiscală, vamală și financiară, precum și Comitetul Antimonopol și Fondul de Proprietate de Stat, potrivit agențiilor de știri Ukrainska Pravda și Dzerkalo Tyzhnia.

Vitaliy Shabunin, șeful consiliului executiv al Centrului de Acțiune Anticorupție, a susținut că monopolizarea puterii în mâinile lui Iermak și ale Biroului Președintelui este fără precedent.

Cu toate acestea, după recentul scandal de corupție, partidul lui Zelenski a început să protesteze.

„Este o lovitură uriașă, dar cea mai gravă parte este că nu sunt sigur că am ajuns la final, s-ar putea să fie încă în desfășurare”, a declarat pentru Kyiv Independent un parlamentar ucrainean pro-guvernamental, sub condiția anonimatului.

„Cred că demisia domnului Iermak reduce cu siguranță agitația din jurul guvernului, deoarece nu este un secret că guvernul a fost format în principal după ce anumiți candidați au fost aprobați de către Președinție”, a declarat deputatul pro-guvernamental Fedir Venislavskyi.

Conducerea aparatului de aplicare a legii

Controlul Biroului Președintelui nu se limitează la puterea legislativă și executivă — și forțele de ordine și sistemul judiciar se află sub controlul lui Iermak.

Figura centrală acuzată că conduce sistemul de aplicare a legii în interesul Biroului Președintelui este șeful adjunct al cabinetului lui Zelenski, Oleg Tatarov. Potrivit activiștilor anticorupție și anchetelor jurnalistice, Tatarov ar exercita influență asupra Biroului de Investigații al Statului, Poliției Naționale și Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Deși au existat rapoarte privind un presupus conflict între Iermak și Tatarov, sursele Kyiv Independent din cadrul forțelor de ordine nu au confirmat în mod categoric că un astfel de conflict influențează dinamica puterii lor.

Sursele au susținut că Zelenski și Iermak aveau nevoie disperată de Tatarov, deoarece îl considerau singura persoană care cunoștea suficient de bine sistemul de aplicare a legii din Ucraina pentru a-l conduce în interesul lor. Sursele l-au descris pe Tatarov ca fiind „inteligent” și „profesionist”. Acest lucru ar putea explica de ce Zelenski și Iermak au refuzat să-l suspende sau să-l concedieze pe Tatarov, în ciuda scandalurilor de corupție și a controverselor care îl înconjoară.

Citește și „Progrese” la negocierile de la Geneva între SUA, Ucraina și marile puteri europene. „Trump este destul de mulțumit”, spune Rubio

Tatarov a fost acuzat în 2020 că a dat mită unui funcționar înainte de a se alătura Biroului Președintelui. Procurorii și instanțele au obstrucționat cazul, care a fost în cele din urmă închis în 2022. Cu toate acestea, Iermak își îndepărtează treptat puternicul adjunct. Noul procuror general Ruslan Kravchenko, numit în iunie, este considerat un protejat al lui Iermak, potrivit activiștilor anticorupție și parlamentarilor pro-guvernamentali.

„Ruslan Kravchenko, care a fost numit în vara acestui an cu un singur scop, acela de a desființa independența NABU și a Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO), raportează direct lui Andrii Iermak”, a spus Kaleniuk. În iulie, Kravchenko a autorizat percheziții ample la Biroul Național Anticorupție (NABU). A doua zi, Zelenski a semnat o lege care subordona NABU procurorului general, o persoană numită politic.

Independența biroului a fost restabilită ulterior, în urma protestelor de stradă și a presiunilor exercitate de Bruxelles. Conform lui Yurchyshyn, Zheleznyak și două surse cu cunoștințe directe despre situație, represiunea împotriva NABU și SAPO a fost condusă de Iermak. Yurchyshyn a susținut că procesele împotriva cercului restrâns al lui Zelenski „au subminat autoritatea lui Iermak și i-au slăbit poziția”. Câteva luni mai târziu, exact asta s-a întâmplat.

Conducerea politicii externe

Influența lui Iermak în afacerile interne este nelimitată. Cu toate acestea, potrivit unor oficiali și diplomați care au dorit să rămână anonimi, ceea ce îi place cu adevărat puternicului șef de cabinet este să conducă politica externă a țării.

Iermak a devenit negociatorul șef al Ucrainei cu Rusia în 2019, după ce Zelenski a fost ales președinte și a încercat fără succes să pună capăt războiului cu Rusia. Iermak a fost în strânsă legătură cu Dmitri Kozak, care era atunci negociatorul șef al Rusiei și șeful de cabinet adjunct al președintelui Vladimir Putin.

În timpul invaziei pe scară largă, Iermak a devenit persoana de referință a lui Zelenski în materie de politică externă. El s-a întâlnit constant cu lideri străini și a fost în contact permanent cu Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională al fostului președinte american Joe Biden.

„Influența Biroului Președintelui asupra politicii externe este mai mare ca niciodată”, a spus Fesenko, atribuind acest lucru unei creșteri a activității externe a administrației Zelenski din cauza războiului.

Andrii Iermak (stânga) a fost prezent la întâlnirea de la Casa Albă dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Fesenko a susținut că Iermak se concentrează pe politica externă deoarece „este o prioritate cheie pentru Zelenski”.

„Ceea ce îi place lui Zelenski este ceea ce definește direcția lui Iermak”, a adăugat el. Iermak l-a îndepărtat treptat pe ministrul de Externe al țării, Dmytro Kuleba, înlocuindu-l în cele din urmă în 2024 cu Andrii Sybiha, care fusese adjunctul lui Iermak.

Politico a raportat atunci, citând surse interne, că Kuleba l-a iritat pe Iermak, care dorea mai mult control asupra Ministerului Afacerilor Externe.

Membrii echipei lui Trump nu doreau să discute cu Iermak

După ce Donald Trump a fost reales în 2024, norocul lui Iermak a luat o întorsătură nefericită. Membrii echipei lui Trump nu doreau să discute cu Iermak, au declarat mai multe surse pentru Kyiv Independent. El era considerat partizan din cauza legăturilor sale cu Sullivan, în timp ce rolul său nu era clar definit.

Cu toate acestea, Zelenski continua să-l trimită să conducă negocierile internaționale în Turcia, Franța, Marea Britanie și SUA.

Politico a raportat în iunie, citând 10 persoane familiarizate cu interacțiunile sale, că oficialii americani „l-au considerat pe Iermak neinformat în privința politicii americane, agresiv și excesiv de exigent cu oficialii americani”.

Iermak „a avut dificultăți în a obține întâlniri cu oficiali de rang înalt din administrația Trump”, iar mai multe întâlniri au fost anulate, potrivit Politico.

Dorința lui Iermak de a conduce discuții importante și ghinioanele sale au devenit o glumă la Kiev, faptul că șeful de cabinet al lui Zelenski este cel mai puțin dorit negociator pentru aliații cheie ai Ucrainei fiind un secret deschis și un subiect de conversație la aproape toate întâlnirile politice.

Nimeni nu poate să-l provoace pe Iermak

Se crede, totuși, că Iermak este foarte conștient de situație. Răspunsul său? Îi îndepărtează pe toți cei care îl pun la îndoială, care arată potențial politic sau care aduc vești proaste.

Mai multe surse au declarat pentru Kyiv Independent că Zelenski și Iermak nu tolerează persoanele prea ambițioase și care ies în evidență. Unul dintre cele mai notabile exemple a fost Valerii Zaluzhnyi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. El a fost concediat în 2024 și numit ambasador în Marea Britanie, considerat a fi un exilat onorabil din Kiev. Zaluzhnyi a fost îndepărtat după ce a devenit din ce în ce mai popular și a fost considerat un potențial concurent pentru Zelenski în viitoarele alegeri prezidențiale.

Ministrul infrastructurii și viceprim-ministrul Oleksandr Kubrakov a fost, de asemenea, demis în 2024. El a fost considerat odată unul dintre principalii candidați la funcția de prim-ministru. Surse au declarat pentru Kyiv Independent că Kubrakov a fost demis din cauza percepției că era prea ambițios, acționa autonom și menținea contact direct cu ambasada SUA.

Printre oficialii pe care Iermak ar fi încercat să-i îndepărteze se numără viceprim-ministrul și ministrul transformării digitale, Mykhailo Fedorov. În 2024, achizițiile de drone pentru armată au fost transferate de la ministerul lui Fedorov la Cabinet. Activiștii anticorupție l-au acuzat apoi pe Iermak că a încercat să-l marginalizeze pe Fedorov pentru a controla el însuși achizițiile de drone.

Cu puține alte voci rămase în jurul lui Zelenski, Iermak a preluat controlul.

„Gândirea președintelui este modelată de o singură persoană”, a spus Shabunin. „Și chiar dacă Zelenski ar fi un geniu al guvernării, asta ar fi totuși un dezastru.”

Editor : C.A.