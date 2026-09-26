Prințul Harry, primele declarații după revenirea în Marea Britanie. Ce spune ducele de Sussex despre noua viață a familiei sale

Prințul Harry spune că este „minunat” să se fi întors în Marea Britanie, după șase ani petrecuți în California. Ducele de Sussex susține că cei doi copii ai familiei sunt fericiți la noua școală și că revenirea în țară îi permite să se concentreze asupra Jocurilor Invictus, care vor avea loc anul viitor la Birmingham. Familia Sussex s-ar fi stabilit într-o proprietate privată din Cotswolds, în timp ce autoritățile urmează să reevalueze nivelul de protecție polițienească acordat familiei, anunță BBC.

Prințul Harry spune că se simte „minunat” după revenirea în Marea Britanie, la șase ani după ce s-a mutat în California împreună cu Meghan.

Ducele de Sussex a declarat pentru postul canadian CTV că întoarcerea pe pământ britanic i-a oferit, printre altele, posibilitatea de a se concentra asupra Jocurilor Invictus, care vor avea loc anul viitor la Birmingham.

„A fost minunat. A fost minunat să mă întorc pe pământ britanic. Copiii sunt fericiți la școală, iar asta îmi oferă șansa de a mă concentra cu adevărat asupra Jocurilor Invictus de la Birmingham, din iulie anul viitor”, a declarat Harry.

Prințul Harry și Meghan s-au retras din rolurile de membri activi ai familiei regale și au început o nouă viață în Statele Unite în 2020. Familia s-a întors să locuiască în Marea Britanie luna trecută și, potrivit relatărilor, s-ar fi stabilit într-o proprietate privată din afara Londrei, în zona Cotswolds.

Copiii au fost mutați la o altă școală

Revenirea în Marea Britanie a venit cu schimbări și pentru cei doi copii ai cuplului, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani. Cei doi au fost transferați la o altă școală la doar câteva zile după ce au început cursurile, din cauza unor preocupări legate de securitatea traseului dintre locuință și școală.

Potrivit relatărilor, echipa de securitate privată a familiei Sussex și-a exprimat îngrijorarea cu privire la distanța și traficul intens de pe drumul către școală.

În timp ce Meghan s-a ferit în mare parte de ochii publicului și a avut puține apariții publice, Harry a participat la mai multe evenimente legate de activitatea sa în cadrul Jocurilor Invictus.

Săptămâna trecută, ducele de Sussex a vizitat o școală din Birmingham pentru a lansa un program educațional inspirat de competiție. Harry a jucat pickleball cu elevii și a participat la o oră de științe despre proiectarea protezelor.

550 de militari și veterani, așteptați la Birmingham

Jocurile Invictus vor avea loc la Birmingham în perioada 10-17 iulie anul viitor.

La competiție sunt așteptați aproximativ 550 de militari și veterani răniți, accidentați sau bolnavi, din 25 de țări.

Participanții vor concura în 12 discipline sportive adaptate.

Harry a acordat interviul pentru CTV după ce a efectuat un salt cu parașuta la Toronto. Ducele de Sussex a făcut acest lucru pentru a-și onora promisiunea făcută unui veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, în vârstă de 102 ani, și pentru a atrage atenția asupra organizațiilor caritabile care sprijină militarii și veteranii.

„Au existat multe motive”

Întrebat ce a determinat întoarcerea familiei în Marea Britanie, Harry a spus că au existat „multe motive”, fără să ofere însă detalii.

Revenirea cuplului are loc pe fondul relației tensionate pe care Harry și Meghan o au cu familia regală.

Prințul Harry și regele Charles au avut o relație dificilă de când ducele și ducesa de Sussex s-au retras din rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite.

Potrivit relatărilor, cuplul ar fi fost surprins de o scrisoare autorizată de rege, prin care se reitera faptul că Harry și Meghan sunt cetățeni obișnuiți și se ofereau îndrumări înalților oficiali guvernamentali și militari cu privire la modul în care ar trebui tratați.

Protecția familiei Sussex, reevaluată

În același timp, familia Sussex așteaptă să afle dacă va beneficia de protecție finanțată din bani publici în Marea Britanie.

Comitetul care supraveghează securitatea familiei regale și a altor personalități importante, Ravec, urmează să reevalueze nivelul de protecție polițienească acordat familiei.

Evaluarea are loc în contextul în care Harry, Meghan și copiii lor sunt considerați acum rezidenți permanenți în Marea Britanie, și nu doar vizitatori. Decizia Ravec ar putea stabili modul în care va fi asigurată protecția familiei Sussex în timpul șederii acesteia în Regatul Unit.

Revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie marchează astfel o schimbare importantă față de ultimii șase ani, perioadă în care familia și-a construit viața în California.

Pentru moment, Harry spune că este mulțumit de întoarcerea pe pământ britanic și că faptul că cei doi copii sunt fericiți la școală îi permite să se concentreze asupra următoarei ediții a Jocurilor Invictus.

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Editor : C.A.