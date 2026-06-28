Prințul Harry se teme pentru siguranța familiei sale. Vizita în Marea Britanie, sub semnul întrebării

Prințul Harry ia în calcul să își modifice planurile pentru vizita programată luna viitoare în Marea Britanie, după ce autoritățile britanice i-au respins solicitarea de a beneficia de protecție polițienească finanțată din fonduri publice. Potrivit presei britanice, ducele de Sussex se teme pentru siguranța lui Meghan Markle și a celor doi copii ai lor și analizează dacă familia îl va însoți în călătoria care ar urma să marcheze și o posibilă reuniune cu regele Charles al III-lea, anunță The Independent.

Aceștia acceptaseră o invitație de a se caza într-o reședință regală cu ocazia primei lor vizite în Marea Britanie de la sărbătorile Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a, din 2022.

O sursă apropiată ducelui și ducesei de Sussex a acuzat Ministerul de Interne și comisia responsabilă cu evaluarea securității lor că „creează în mod intenționat condiții care fac aproape imposibilă” deplasarea lor în condiții de siguranță în Marea Britanie, a relatat The Telegraph.

Se pare că Harry încearcă să găsească o soluție pentru ca această călătorie să aibă loc, întrucât își dorește „cu disperare” ca fiul său de șapte ani, Archie, și fiica sa de cinci ani, Lilibet, să-l vadă pe bunicul lor, regele Charles. Se crede că o decizie finală cu privire la această călătorie și la participarea soției și a copiilor prințului Harry va fi luată în zilele următoare.

Harry aștepta o reevaluare din partea Comitetului Executiv pentru Familia Regală și Personalități Importante (Ravec) cu privire la cerințele sale de securitate, dar a aflat săptămâna trecută că nu a avut loc nicio reevaluare și că toate evaluările au fost „suspendate”, a declarat sursa pentru ziar.

„Situația precară de securitate și speculațiile nesfârșite cu privire la locul în care va fi cazată familia îngreunează din ce în ce mai mult planificarea și logistica echipei de securitate privată”, a adăugat sursa.

Nivelul său de protecție a fost redus în 2020, când s-a retras din îndatoririle regale, iar de atunci nu i s-a mai acordat nicio protecție polițienească, cu excepția participării la evenimente regale oficiale.

Prințul Harry se află într-un proces juridic în curs cu Ministerul de Interne privind măsurile de securitate pentru el și familia sa pe durata șederii în Marea Britanie.

Vizita lor urma să marcheze începutul numărătoarei inverse de un an până la Jocurile Invictus organizate de Harry, care vor avea loc la Birmingham în luna iulie a anului viitor, iar ducesa de Sussex urma să-și însoțească soțul la mai multe evenimente publice.

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De asemenea, aceasta urma să fie prima întâlnire a ducelui cu tatăl său după nouă luni, de când cei doi au luat ceaiul împreună la Clarence House, în septembrie.

Se preconiza ca familia sa să se cazeze atât în reședințe regale, cât și în locuințe private.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Sistemul de securitate al guvernului britanic este riguros și proporțional. Politica noastră de lungă durată este de a nu furniza informații detaliate cu privire la aceste măsuri, întrucât acest lucru ar putea compromite integritatea lor și ar afecta securitatea persoanelor implicate.”

Editor : C.A.