Prințul Harry spune că are „conștiința curată” în legătură cu dezvăluirile despre familia regală: „A fost un mesaj dificil de transmis”

Ducele de Sussex a declarat că are „conștiința curată” după publicarea cărții sale autobiografice „Spare”(n.r. „Rezervă”), Harry afirmând că nu și-a spălat „rufele murdare în public”, conform The Guardian. Prințul și soția sa, Megan, ducesa de Sussex, s-au retras din îndatoririle oficiale regale în 2020 iar, în anul următor, au vorbit public despre dificultățile din relațiile lor familiale cu prezentatoarea de talk-show americană Oprah Winfrey.

Într-un interviu acordat ziarului The Guardian, în timpul unei călătorii la Kiev, Ucraina, el a declarat: „Nu cred că mi-am spălat rufele murdare în public. A fost un mesaj dificil, dar l-am transmis în cel mai bun mod posibil. Conștiința mea este curată”.

Comentariile sale au venit la doar câteva zile după o scurtă întâlnire cu tatăl său, regele Charles, prima lor întâlnire după mai bine de un an.

Prințul, care a apărut alături de soția sa și în serialul Netflix din 2022, „Harry și Meghan”, a vorbit și despre procesul pe care îl va intenta împotriva editorului Daily Mail - Associated Newspapers - la Înalta Curte din Londra. El îl dă în judecată pentru acuzații de interceptare a convorbirilor telefonice și alte activități ilegale de colectare a informațiilor, alături de Sir Elton John și de alte personalități publice.

Associated Newspapers a negat acuzațiile de interceptare a convorbirilor telefonice, calificându-le drept „calomnii absurde”.

„Nu este vorba de răzbunare, ci de responsabilitate”, a declarat prințul, care locuiește acum în SUA, dar s-a întors săptămâna trecută în Marea Britanie pentru a participa la o serie de evenimente legate de cauzele pe care le susține. Subliniind „dragostea” sa pentru Marea Britanie, el a sugerat că ar dori să se întoarcă acasă pentru a-și vedea familia mai des, adăugând că, pentru anul viitor, „atenția trebuie să se concentreze cu adevărat asupra tatălui meu”.

Prințul Harry, vizită-surpriză la Kiev

Scopul vizitei prințului Harry în capitala Ucrainei a fost acela de a promova activitatea fundației sale „Invictus Games” și de a sărbători recuperarea și reabilitarea a mii de veterani care au suferit leziuni care le-au schimbat viața, de la începutul războiului cu Rusia, în urmă cu trei ani.

„Nimeni nu ar trebui să se simtă jenat sau rușinat de handicapul său”, a spus el. „Este vorba despre trecerea de la milă, la admirație și respect”.

Activitatea sa pentru Invictus, a spus Harry, l-a ajutat să-și găsească un „scop” nou după încheierea carierei militare, adăugând că aceasta „l-a salvat”.

El a vorbit ziarului britanic despre costul războiului și despre modul în care boxează în timpul liber pentru a se elibera de stres.

Harry a subliniat că, deși simțea că a fost „distrus de anumiți membri ai presei britanice”, simțea în continuare multă dragoste din partea publicului britanic.

El a declarat pentru The Guardian că unele evenimente din ultimii patru ani au fost „foarte stresante” și că a „descoperit anumite lucruri care l-au rănit foarte, foarte tare”.

Editor : C.A.