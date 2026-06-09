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Priorităţile Bulgariei în Apărare: 5% din PIB cheltuieli militare până în 2030. Sofia anunță că nu renunță la MiG-29

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Dimităr Stoianov
Dimităr Stoianov, ministrul bulgar al Apărării. Foto: Profimedia

Într-o conferinţă de presă ţinută marţi la Ministerul Apărării, ministrul apărării, Dimităr Stoianov, şi-a prezentat cabinetul şi priorităţile.

S-a pregătit un plan pentru creşterea cheltuielilor de apărare la 5% din produsul intern brut până în 2030, a spus Stoianov, explicând că 3,5% din această sumă constă în cheltuieli militare directe, iar 1,5% acoperă cheltuieli legate de apărare, cum ar fi infrastructura, securitatea informatică şi alte domenii.

„Anul trecut, cheltuielile de apărare au fost de 2,13% din PIB, anul acesta sperăm să fie 2,15%”, a spus Stoianov.

Referitor la modificările legislative, ministrul a observat că unele vor fi legate direct de reglementarea timpului de lucru. Trebuie modificate de asemenea pragurile de cheltuieli. Cele adoptate în 2010 sunt nepotrivite, ministrul apărării are dreptul de a cheltui până la 50 de milioane de leva, până la 100 de milioane de leva cu aprobarea Consiliului de Miniştri şi peste 100 de milioane de leva cu aprobarea Adunării Naţionale. Acestea au rolul de a preveni corupţia, iar nivelurile de corupţie în ministerul apărării sunt cele mai reduse, a adăugat Stoianov. El a declarat că aceste limite trebuie crescute. Chetuielile de apărare nu sunt incluse în deficitul bugetar al ţării, a spus el.

„Am arătat deja clar că războiul din Ucraina nu se va rezolva pe câmpul de luptă. Asistăm la un război de uzură şi indiferent cât armament se acumulează singurul rezultat este pierderea de vieţi omeneşti. Este timpul să ne aşezăm la masa negocierilor. Este timpul să căutăm o pace justă, definită de ambele părţi. Desigur, rolul Uniunii Europene este extrem de important", a spus Stoianov. El a declarat că Bulgaria nu intenţionează să mai furnizeze arme forţelor ucrainene.

Nimeni nu sabotează procesul de instruire a piloţilor bulgari pe noile F-16. MiG-29 vor rămâne operaţionale atâta timp cât le putem întreţine şi este nevoie de ele. F-16 vor prelua rolul după ce aeronavele şi piloţii vor fi pregătiţi, a declarat Stoianov. El a adăugat că F-16 dispun în prezent de suficientă muniţie.

„Am accelerat negocierile cu Comisia Europeană şi cred că vom recupera şi vom respecta termenul-limită din 2030 pentru absorbţia tuturor fondurilor”, a adăugat Stoianov.

Toate companiile comerciale vor fi supuse unui audit extraordinar. Obiectivul general al guvernului este reorganizarea administraţiei pentru a o face mai eficientă, unde există dublări personalul va fi concediat, a spus Stoianov.

El a adăugat că au fost achitate avansuri care totalizează 16,6 milioane de europ, susţinute de garanţii bancare frauduloase, din cauza guvernului precedent. Documentele au fost predate Agenţiei de Stat pentru Securitatea Naţională (SANS) şi procuraturii militare. „Avem şedinţe cu companiile respective pentru a le face să prezinte garanţii bancare valide”, a adăugat Stoianov.

Editor : Sebastian Eduard

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