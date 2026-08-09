Live TV

Video Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo trebuie respectat”

Data publicării:
profimedia-1051364381
Kosovo. Sursa: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Drapelul Ucrainei a fost îndepărtat duminică de pe o clădire din centrul capitalei Kosovo, Priștina, la o zi după vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Serbia. Primarul orașului, Perparim Rama, s-a declarat nemulțumit de declarațiile liderului ucrainean făcute în timpul vizitei, relatează Ukrainska Pravda.

Primarul oraşului Priştina a publicat un videoclip în care se vede cum steagul ucrainean este dat jos de pe clădire în timp ce el declară că „statul Kosovo trebuie respectat”.

„Când Kosovo nu este respectat, capitala Priştina reacţionează întotdeauna la fel. Compasiunea şi solidaritatea noastră vor fi întotdeauna de partea popoarelor care se confruntă cu războiul, violenţa şi persecuţiile. La urma urmei, noi, mai bine decât mulţi alţii, ştim ce înseamnă să lupţi pentru libertate, demnitate şi dreptul la existenţă ca stat”, afirmă Perparim Rama.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu toate acestea, el a subliniat că „niciun demers şi nicio politică nu se pot baza pe umilirea suveranităţii Kosovo şi a victimelor poporului său”.

Gestul şi declaraţiile primarului vin în contextul în care preşedintele Volodimir Zelenski a efectuat o vizită în Serbia, unde s-a întâlnit cu preşedintele Aleksandar Vucic. La conferinţa de presă comună, Zelenski a fost întrebat dacă cetăţenii Serbiei pot încă „să se bazeze pe o poziţie fermă a Ucrainei în ceea ce priveşte nerecunoaşterea independenţei unilaterale a Kosovo”. Preşedintele ucrainean a răspuns că Ucraina susţine integritatea teritorială a partenerilor săi şi dreptul internaţional.

„Poziţia noastră cu privire la ceea ce aţi menţionat, referitor la proclamarea unilaterală a independenţei Kosovo, rămâne neschimbată. Am subliniat întotdeauna acest lucru, iar politica Ucrainei nu s-a schimbat. De asemenea, suntem recunoscători partenerilor noştri pentru respectul faţă de integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei, inclusiv, desigur, faţă de apartenenţa Crimeii la Ucraina. Această poziţie a Serbiei este, de asemenea, neschimbată, în special în cadrul Adunării Generale a ONU”, a subliniat preşedintele ucrainean.

Citește și: Balcanii de Vest cu două viteze. Țările fruntașe la reformele UE și guvernele care au pierdut miliarde din fondurile europene

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
ambulanta judeteana
5
Ambulanţă atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce într-un clip pe TikTok s-a...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari germani din KFOR kosovo profimedia-1053150451
NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo
CAPU MIDIA - PATRIOT SPARK 23 - 15 NOI 2023
Bani și securitate: motivele pentru care SUA refuză să ofere licențe Patriot Ucrainei (The Atlantic)
explozii in ucraina
Rusia nu vrea o „înghețare” a războiului din Ucraina și lansează acuzații la adresa lui Zelenski: „Încearcă să agraveze conflictul”
steaguri UE
„Este acum ori niciodată”: Cât de pregătită este UE să accepte noi membri și ce țară candidată este cea mai apropiată de aderare
Russia Ukraine War North Korean Troops
Zelenski anunță o desfășurare masivă de militari nord-coreeni în Rusia. Noua estimare o depășește pe cea din iulie
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Singurul partid de opoziție din Rusia a fost exclus din alegerile parlamentare. Ce motiv au invocat judecătorii
Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut după decizia Moody’s. Nazare: „Reacția piețelor a fost una favorabilă”
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Fără precedent!”. Rusia a lansat un nou atac, dar a primit imediat o replică dură
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...