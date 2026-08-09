Drapelul Ucrainei a fost îndepărtat duminică de pe o clădire din centrul capitalei Kosovo, Priștina, la o zi după vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Serbia. Primarul orașului, Perparim Rama, s-a declarat nemulțumit de declarațiile liderului ucrainean făcute în timpul vizitei, relatează Ukrainska Pravda.

Primarul oraşului Priştina a publicat un videoclip în care se vede cum steagul ucrainean este dat jos de pe clădire în timp ce el declară că „statul Kosovo trebuie respectat”.

„Când Kosovo nu este respectat, capitala Priştina reacţionează întotdeauna la fel. Compasiunea şi solidaritatea noastră vor fi întotdeauna de partea popoarelor care se confruntă cu războiul, violenţa şi persecuţiile. La urma urmei, noi, mai bine decât mulţi alţii, ştim ce înseamnă să lupţi pentru libertate, demnitate şi dreptul la existenţă ca stat”, afirmă Perparim Rama.

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Cu toate acestea, el a subliniat că „niciun demers şi nicio politică nu se pot baza pe umilirea suveranităţii Kosovo şi a victimelor poporului său”.

Gestul şi declaraţiile primarului vin în contextul în care preşedintele Volodimir Zelenski a efectuat o vizită în Serbia, unde s-a întâlnit cu preşedintele Aleksandar Vucic. La conferinţa de presă comună, Zelenski a fost întrebat dacă cetăţenii Serbiei pot încă „să se bazeze pe o poziţie fermă a Ucrainei în ceea ce priveşte nerecunoaşterea independenţei unilaterale a Kosovo”. Preşedintele ucrainean a răspuns că Ucraina susţine integritatea teritorială a partenerilor săi şi dreptul internaţional.

„Poziţia noastră cu privire la ceea ce aţi menţionat, referitor la proclamarea unilaterală a independenţei Kosovo, rămâne neschimbată. Am subliniat întotdeauna acest lucru, iar politica Ucrainei nu s-a schimbat. De asemenea, suntem recunoscători partenerilor noştri pentru respectul faţă de integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei, inclusiv, desigur, faţă de apartenenţa Crimeii la Ucraina. Această poziţie a Serbiei este, de asemenea, neschimbată, în special în cadrul Adunării Generale a ONU”, a subliniat preşedintele ucrainean.

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Editor : C.A.