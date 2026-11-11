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„Problemă sistemică” în Armata germană. Boris Pistorius, ministrul Apărării, promite „toleranță zero” față de abuzurile sexuale

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Bundeswehr symbol image: Close-up of the German flag on the Bundeswehr uniform
Bundeswehr. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Majoritatea cazurilor de abuz sexual în forțele armate ale Germaniei nu sunt raportate, potrivit unui studiu important prezentat miercuri. Ministrul Apărării Boris Pistorius a recunoscut o „problemă sistemică” în modul în care armata gestionează plângerile, potrivit Politico.

Raportul a constatat că abuzurile sexuale sunt de trei până la șase ori mai frecvente decât sugerează cifrele oficiale. Constatările vin în contextul în care Germania încearcă să recruteze mai mulți soldați, inclusiv mai multe femei, ca parte a eforturilor de reconstrucție a armatei sale.

Patru din 10 femei soldat și aproximativ unu din cinci bărbați au declarat că au fost victime a cel puțin o formă de abuz sexual în anul precedent. Aceasta include comentarii sexuale nedorite, imagini cu caracter sexual, atingeri nedorite și violență sexuală. În aceeași perioadă, 2% dintre femei și bărbați au raportat că au fost victime ale violenței sexuale.

Peste 8.100 de soldați au completat sondajul anonim din perioada 13 iulie - 27 august, aproximativ 18% dintre cei contactați. Cercetătorii au declarat că au ajustat rezultatele pentru a reflecta componența armatei.

Studiul a constatat că doar o șesime până la o treime din incidentele sexuale au fost raportate, în funcție de tipul de abatere, multe victime declarând că nu au vrut să atragă atenția asupra lor. Altele s-au temut de consecințe sau s-au îndoit că raportarea unui incident ar duce la acțiuni concrete.

Pistorius a prezentat concluziile comisiei de apărare din parlamentul țării, alături de cel mai înalt ofițer militar al Germaniei, Carsten Breuer. Vorbind ulterior, el a promis „toleranță zero” pentru comportamentul sexual inadecvat.

Pistorius a numit modul de gestionare a plângerilor o „problemă sistemică”. El a afirmat că structurile militare și răspunsurile tradiționale ale unor comandanți la plângeri sunt parțial de vină.

Pistorius a anunțat un plan în 34 de puncte pentru îmbunătățirea protecției victimelor și facilitarea raportării incidentelor, inclusiv un nou serviciu de consiliere în afara lanțului de comandă militar obișnuit. Serviciul este disponibil în prezent câteva ore pe zi, dar se așteaptă să devină disponibil non-stop.

Comandanții vor fi, de asemenea, evaluați în funcție de modul în care răspund la plângeri, iar victimele vor primi mai multe informații despre anchete. Comandanții care tolerează abaterile sau nu le gestionează în mod corespunzător „nu vor mai deține o poziție de conducere”, a declarat Pistorius.

Studiul a constatat, de asemenea, că femeile au raportat mai puține abateri de la conduită în unitățile în care reprezentau peste 15% din personal.

Întrebat ce i-ar spune unei mame îngrijorate de înrolarea fiicei sale în armată, Pistorius a insistat că Bundeswehr (Armata germană) rămâne un „angajator sigur”, pentru că ia măsuri.

Editor : Ș.R.

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