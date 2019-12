Probleme de sezon: Un labrador a fost salvat de medici după ce a înghiţit 34 de decoraţiuni de Crăciun

Un labrador în vârstă de şapte ani din Anglia a suferit două operaţii chirurgicale care i-au salvat viaţa după ce a înghiţit 34 de decoraţiuni din turtă dulce legate cu panglici decorative care fuseseră pregătite pentru bradul de Crăciun, relatează duminică Press Association.

Proprietara câinelui, Rachael Bulmer, din oraşul Bournemouth, şi-a dus animalul de companie la un cabinet veterinar după ce acesta a început să se simtă rău. Medicii veterinari au efectuat o intervenţie chirurgicală de urgenţă pentru a îndepărta panglicile care fuseseră legate de biscuiţi.

"Am copt decoraţiunile din turtă dulce pentru brad şi le-am lăsat în pungi de cadouri pe blatul de bucătărie pentru a le oferi de Crăciun. Am crezut că le-am lăsat în siguranţă, însă când am observat că unele au dispărut, am ştiut imediat cine le-a luat. De-a lungul anilor, Marley a înghiţit diverse lucruri pe care nu ar fi trebuit să le mănânce şi le-a eliminat. Însă de data aceasta a început să se comporte ciudat şi arăta ca şi cum ar intra în şoc. A vomitat o parte din panglică", a afirmat stăpâna câinelui.

În timpul operaţiilor care au durat trei ore, medicii veterinari au reuşit să înlăture 34 de panglici decorative care ar fi putut produce un blocaj intestinal fatal. Ei au descoperit, de asemenea, că Marley a înghiţit mai multe oase care se blocaseră în stomac.

Labradorul Marley a fost adus acasă şi a început să se recupereze.

