Probleme la benzinăriile din Bulgaria după trecerea la euro. Majoritatea clienților plătesc în leva

Data publicării:
Pumps on a Lukoil gas station in Bulgaria
În oraşul Ruse, preţurile la combustibil rămân în prezent sub 1,15 euro per litru. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se facă tranziţia de la leva la euro, este prea scurtă şi ar putea provoca dificultăţi tehnice şi întârzieri în prestarea de servicii, informează Novinite.

Începutul anului 2026 a fost marcat deja de tensiuni atât între comercianţi, cât şi între comercianţi şi clienţi, pe măsură ce firmele din Bulgaria se adaptează la noua monedă, ceea ce ridică întrebări cu privire la posibila rotunjire a sumelor şi posibilitatea creşterii preţurilor la combustibil.

În oraşul Ruse, preţurile la combustibil rămân în prezent sub 1,15 euro per litru. În ciuda introducerii euro, majoritatea clienţilor continuă să plătească în leva, doar o mică parte folosind noua monedă.

Vensislav Pengezov, proprietarul unei benzinării locale, a explicat că tranziţia la moneda unică a creat provocări de natură practică. Sistemele fiscale aprobate de Agenţia Naţională de Venituri şi de Institutul Bulgar de Metrologie permit doar două zecimale după virgulă, ceea ce complică tranzacţiile în euro. Programele de fidelizare şi sistemele de plată prestabilite nu sunt încă adaptate la euro, ceea ce încetineşte prestarea serviciilor şi provoacă întârzieri la terminale.

Pengezov a remarcat că, atunci când acelaşi sistem fiscal este utilizat pentru euro şi leva, chiar şi fracţii minore creează complicaţii atât pentru personal, cât şi pentru clienţi.

Perioada de adaptare a pus la încercare răbdarea la pompe, deoarece atât angajaţii, cât şi clienţii trebuie să opereze într-un regim cu două monede. Proprietarii de benzinării solicită înţelegere şi răbdare din partea publicului, deoarece firmele continuă să se adapteze la euro şi să asigure tranzacţii line şi precise în această perioadă de tranziţie.

Editor : M.I.

