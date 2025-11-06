Proces istoric în Franța: TikTok este acuzată că împinge tinerii spre suicid. Instanța va analiza mai multe rapoarte ale autorităților

Autoritățile judiciare franceze au anunțat că au deschis o anchetă privind platforma chineză de socializare TikTok și riscurile pe care algoritmii acesteia le-ar putea genera în ceea ce privește împingerea tinerilor la sinucidere.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că ancheta a fost deschisă ca răspuns la solicitarea unei comisii parlamentare franceze de a deschide o anchetă penală privind posibila responsabilitate a TikTok pentru punerea în pericol a vieții tinerilor utilizatori.

Comisia a încercat să examineze efectele psihologice ale aplicației TikTok, deținută de compania chineză ByteDance, asupra tinerilor, după ce șapte familii au acuzat-o într-un proces din 2024 că le-a expus copiii la conținut care îi împingea să se sinucidă. Companiile de social media s-au confruntat și cu numeroase procese în SUA, în care se susține că algoritmii lor au contribuit la agravarea problemelor de sănătate mintală în rândul adolescenților, transmite reuters.

Beccuau a declarat că un raport al comitetului a remarcat „moderarea insuficientă a TikTok, accesul facil al minorilor la această platformă și algoritmul său sofisticat, care ar putea împinge persoanele vulnerabile spre sinucidere, prin captarea rapidă a acestora într-o buclă de conținut dedicat”.

Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat într-un e-mail adresat Reuters: „Respingem cu tărie acuzațiile și temeiurile juridice menționate în comunicatul de presă al procurorului din Paris și ne vom apăra cu fermitate reputația”.

„Cu peste 50 de funcții și setări prestabilite concepute special pentru a sprijini siguranța și bunăstarea adolescenților și 9 din 10 videoclipuri care încalcă regulile fiind eliminate înainte de a fi vizionate, investim masiv în experiențe sigure și adecvate vârstei adolescenților”.

Brigada de criminalitate cibernetică a poliției din Paris va investiga ceea ce procurorul a numit infracțiunea de furnizare a unei platforme pentru „propagandă în favoarea produselor, obiectelor sau metodelor recomandate ca mijloace de sinucidere”, care se pedepsește cu trei ani de închisoare.

„Pune în pericol viața utilizatorilor”

Președintele comisiei parlamentare a declarat pe 11 septembrie că TikTok a pus în mod deliberat în pericol sănătatea și viața utilizatorilor săi și, prin urmare, a sesizat instanța în această privință.

TikTok a declarat la momentul respectiv că „respinge categoric prezentarea înșelătoare a Comisiei, care încearcă să transforme compania noastră într-un țap ispășitor pentru probleme care privesc întregul sector și societatea în ansamblu”.

Procuratura a declarat că, pe lângă raportul parlamentar, ancheta va lua în considerare și concluziile unui raport al Senatului din 2023, care evidențiază riscurile legate de libertatea de exprimare, colectarea datelor și algoritmii ofensivi.

Procuratura a declarat că va examina, de asemenea, un raport al Amnesty International din 2023, care avertizează că algoritmii TikTok creează dependență și prezintă un risc de automutilare în rândul tinerilor, precum și un raport din februarie 2025 al agenției de stat franceze Viginum, care urmărește interferențele digitale străine și avertizează că opinia publică ar putea fi manipulată în cadrul alegerilor.

Editor : A.R.