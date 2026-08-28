Procesul de revizuire a trupelor SUA în Europa stârnește temeri: „Aliații au intrat într-un «concurs de frumusețe»”

Elbridge Colby, adjunctul șefului Pentagonului, a sondat joi sprijinul țărilor NATO pentru obiectivele-cheie ale apărării SUA, într-un prim test înaintea unei revizuiri critice a forțelor americane din Europa, notează Politico.

Această vizită rară a unui înalt oficial american marchează un nou pas în campania Statelor Unite de a determina Europa și Canada să aloce mai multe fonduri pentru propria apărare. Washingtonul dorește, de asemenea, să testeze loialitatea acestora, după ce mai multe țări membre NATO au restricționat accesul la spațiul lor aerian și la bazele americane în timpul războiului SUA - Israel împotriva Iranului.

În ansamblu, această revizuire „va încuraja, va facilita și va impulsiona tranziția către o apărare convențională a continentului, condusă de Europa, mai durabilă și mai puternică”, a declarat Colby celor 32 de ambasadori ai NATO, potrivit declarațiilor sale publicate.

Unii aliați ai NATO au manifestat nemulțumire față de această abordare. La începutul acestei luni, Statele Unite au distribuit un chestionar, potrivit a doi oficiali europeni din domeniul apărării, prin care solicitau aliaților să-și prezinte în detaliu opiniile cu privire la subiecte care variază de la cheltuielile pentru apărare până la politica externă a Statelor Unite.

Este un „exercițiu înfricoșător”, a declarat un diplomat al NATO, descriind sondajul ca pe o încercare de a-i determina pe aliați să „își declare loialitatea față de rege”.

Joi, Colby a declarat că acest chestionar nu avea ca scop „impunerea” unor condiții și nici obținerea unei „mâini libere totale” în ceea ce privește accesul forțelor armate americane, și a lăudat țările pentru că „își reconstruiesc puterea militară în vederea apărării colective”.

Însă, a adăugat el: „Trebuie să avem capacitatea de a acționa eficient; avem nevoie de previzibilitate”, subliniind că accesul la bazele americane din Europa reprezintă un criteriu esențial în cadrul evaluării pe care Washingtonul o efectuează pe durata a șase luni cu privire la prezența sa militară pe continent.

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a anunțat această revizuire în luna iunie, parțial ca răspuns la restricțiile privind spațiul aerian și bazele militare impuse de țări precum Franța, Italia și Spania. Președintele Donald Trump a amenințat că va părăsi NATO din cauza acestor restricții la începutul acestui an.

În cadrul procesului de revizuire, Statele Unite au trimis luna aceasta aliaților un document intitulat „termeni de referință”, în care au precizat că vor analiza aspecte precum cheltuielile pentru apărare și extinderea accesului forțelor armate în Europa, potrivit unei persoane familiarizate cu subiectul, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber. Agenția Reuters a fost prima care a relatat despre acest document.

Procesul de revizuire stârnește, de asemenea, temeri că aliații vor intra în competiție pentru a obține o prezență americană pe teritoriul lor.

În cadrul întâlnirii de joi cu reprezentanții diplomatici, „aliații au intrat într-un «concurs de frumusețe»”, a declarat un diplomat NATO, „fiecare subliniind modul în care țara sa pune în aplicare inițiativa NATO 3.0” — o referire la efortul condus de SUA de a determina Europa să-și asume responsabilitatea pentru apărarea sa convențională.

Ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Pawel Zalewski, a declarat pentru sursa citată că Varșovia este „gata să propună” diferite locații, „finanțarea” și „logistica necesară” pentru o ofertă de staționare permanentă a trupelor americane în țară. Cu toate acestea, el a subliniat că „această analiză nu se bazează pe oferte avantajoase, ci pe interese comune”.

Ambasadorii NATO nu i-au făcut oferte concrete lui Colby în cadrul întâlnirii de joi, dar au subliniat progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele privind capacitatea militară a Alianței, cheltuielile de apărare și ofertele lor de a înlocui forțele americane în cadrul planurilor de război ale Alianței, au declarat cei doi diplomați NATO. Unul dintre ei a descris întâlnirea, în ansamblu, ca fiind „foarte constructivă”.

Generalul american Alexus Grynkewich, care comandă trupele americane din Europa, urmează să-i prezinte lui Colby recomandările militare pentru revizuire luna viitoare, a declarat o sursă familiarizată cu acest subiect, înaintea unei decizii mai oficiale privind rezultatul evaluării, pe care Hegseth o va lua în noiembrie.

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Editor : A.M.G.