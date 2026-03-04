Live TV

Programul „Made in EU”. Propunerile CE pentru reindustrializarea Europei, în lupta cu China: „20% din PIB-ul european până în 2035”

Data actualizării: Data publicării:
Stéphane Séjourné Press Conference On Industrial Accelerator Act - Brussels
Stéphane Séjourné, comisarul UE responsabil cu prosperitatea și strategia industrială Foto: Profimedia
Din articol
În Franța „nu iese socoteala” Temeri de represalii comerciale

Comisia Europeană a prezentat miercuri propuneri în favoarea „Made in Europe”, în vederea unei reindustrializări a continentului şi în vederea unei rezistenţe mai bune concurenţei Chinei, după ani de negocieri între Cei 27, relatează AFP.

Legea „acceleării industriale”, iniţiată de către vicepreşedintele Comisiei Europene Stéphane Séjourné, vizează să păstreze şi să decarbonateze sectoare-cheie, ca de exemplu industria automobilului, de teama spulberării acestora de concurenţa chineză, în timp ce se confruntă deja cu sificultăţi în tranziţia economică şi scumpirea energiei.

„Este mai mult decât o simplă schimbare a modului de operare, este o schimbare de doctrină care încă era considerată de neconceput acum doar câteva luni”, a declarat într-o conferinţă de presă Stéphane Séjourné, notează News.ro.

„Obiectivul nostru este clar: aducerea industriei la 20% din PIB-ul european până în 2035, de la 14% în prezent”, a anunţat el.

Acest lucru presupune introducerea unei „preferinţe europene” - o msăură rămasă mult timp tabu în Europa, din cazua caracterului său protecţionist.

În practică este vorba despre a li se cere întrrprinderilor din sectoarele considerate strategice să se aprovizioneze cu ”un număr sau un procent de componente critice originare din Europa”, atunci când acestea beneficiază de fonduri publice, a rezumat Stéphane Séjourné.

„Banii contribuabilului trebuie să fie mai întâi în beneficiul producţiei europene şi locurilor de muncă din Europa şi presupunem o preferinţă europeană atunci când sunt în joc bani publici”, a explicat vicepreşedintele Comisiei.

În Franța „nu iese socoteala”

„Introducerea preferinţei europene în sectoarele industriale strategice este o ruptură majoră”, însă „acesta este doar un prim pas, pentru că nu iese socoteala” în Franţa, a reacţionat miercuri, într-un comunicat transmis AFP, Ministerul francez al Economiei.

Propunerile Comisiei Europene în favoarea „Made in Europa” prezentate miercuri „nu ne protejeează suficient interesele”, apreciază ministrul delegat cu Industria Sébastien Martin.

El a cerut ca „avantajele acordate celor care produc în Europa” să fie „consolidate în mod clar”.

„Ne vom bate cu omologii noştri europeni pentru a consolida textul şi a răspunde aşteptărilor industriaşilor noştri şi salariaşilor noştri”, anunţă ministrul într-un comunicat comun cu ministrul Economiei, Roland Lescure.

Negocierie între Cei 27 au fost aspre cu privire la utilitatea, amploarea şi perimetrul geografic al acestei măsuri şi au condus la numeroase amânări ale textului în ultimele luni.

Însă urgenţa de a acţiona a sfârşit prin a-i convinge pe cei mai reticenţi - Germania şi ţările nordice - să se alăture acestei noi doctrine economice apărate cu ardoare de către Franţa, cu condiţia ca ea să fie strict ţintită.

Executivul european a fost nevoit să-şi revizuiască ambiţiile în scădere faţă de un proiect iniţial în ceea ce priveşte lista sectoarelor vizate.

Temeri de represalii comerciale

Sectorul automobilului face parte dintre sectoarele vizate, în care 70% dintre componentele locale este necesar să fie de provenienţă locală - în timp ce bateria este de fabricaţie euroepană - pentru ca vehculele electrice să beneficieze de ajutoare publice (prime de cumpărare şi alte subvenţii).

Tehnologiile decarbonatate - panouri solare, baterii, pompe de căldură şi domeniul nuclear - sunt de asemenea vizate.

Industriile grele sunt vizate şi ele.

Lucrările publice şi constructorii de automobile care beneficiază de fonduri publice este necesar să se aprovizioneze cu ciment şi aluminiu ”Made in EU”.

Însă, spre marea dezamăgire a siderurgiştilor, ei nu vor fi obligaţi să folosească oţel european, legea prevăzând ca acesta să fie doar cu ”emisii reduse de carbon”.

Comisia - criticată aprig de acest sector - s-a apărat subliniind că a prezentat deja un proiect de susţinere fără precedent a oţelului, care se află pe cale să fie adooptat.

Chimia este necesar să aibă răbdare, în contextul în care Bruxellesul s-a angajat s-o integereze mai târziu.

La insistenţele Berlinului şi altor capitale, Comisia a acceptat de altfel ca întreprinderile care produc în anumite ţări partenere să nu fie excluse de la acest dispozitiv.

Scopul este evitarea unor represalii comerciale şi unei destabilizări a lanţurilor de producţie europene, însă cu riscul unei diluări a eficieţei globale a dispozitivului.

Altfel spus, „Made in Europe” (sau „Made in EU” - expresia privilegiată de către Comisie) se va putea extinde la conţinuturi fanricate în afara UE.

Aproximativ 40 de ţări - inclusiv parteneri comerciali majori ca Regatul Unit şi Canada sau Japonia - ar putea beneficia de acest tratament favorabil, însă în condiţii stricte.

„Partenerii de încredere, adică aceia cu care avem angajamente comerciale, vor fi integraţi în dispozitiv dacă-şi respectă angajamentele de reciprocitate”, în timp ce „aceia care nu joacă acest joc” vor fi excluşi, a dat asigurări Stéphane Séjourné.

Proiectul de lege - care este necesar să fie adoptat de către statele membre ale Uniunii Europene (UE) şi Parlamentul Eropean (PE) - vrea să impună totodată obligaţii cu privire la beneficii locale, în special în ceea ce priveşte locurile de muncă, cercetarea şi dezvoltarea, întreprinderilor străine care vor să realizeze anumite investiţii în sectoare-cheie în UE.

În privinţa acestui punct, China pare să fie ţintită în mod clar - fără să fie numită explicit -, având în vedere criteriile prevăzute de lege.

Bruxellesul intenţionează, în fine, să faciliteze construcţia sau extinderea unor uzine prin simplificarea procedurilor administrative.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
2
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
European Union leaders' summit in Brussels
4
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
iran-teheran - 2 martie 2026
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Iranul are un nou lider suprem. Adunarea Experților...
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
România și alte 5 state UE cer activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea propriilor cetățeni din Orientul Mijlociu
Comisia Europeană
Comisia Europeană lansează „Made in Europe”: plan pentru reindustrializare şi limitarea concurenţei chineze
tanczos barna
Tanczos Barna: Foarte greu să ajungem la deficit de 6,2 recomandat de Comisie. În criză economică, cu războaie nu poți să fii rigid
comisia europeana
Comisia Europeană ajută la evacuarea cetățenilor din țările membre blocați în Orientul Mijlociu. Care e mecanismul și cât plătește UE
comisia europeana
Anunțul CE, după reuniunea Colegiului pentru Securitate: prioritățile executivului Uniunii Europene în contextul războiului din Iran
Recomandările redacţiei
Middle,East,Physical,Map
China intervine și trimite un emisar special în Orientul Mijlociu...
ilie bolojan
Ilie Bolojan, după atacul PSD de azi: În şedinţa de coaliţie ne-am...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului...
Racheta iraniană Dezful
Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și...
Ultimele știri
Bolojan, despre majorarea preţurilor la carburanți: Depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara: „Arma balistică viza o bază militară din Cipru”
Senatul SUA votează o rezoluție privind puterile militare ale lui Trump, în timp ce conflictul din Iran continuă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Fanatik.ro
Acestea sunt cele mai periculoase arme ale Iranului! Racheta care poate ajunge în Europa de Est, de care se...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
Adevărul
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Cum profită Israelul de războiul cu Iranul pentru a remodela regiunea
Newsweek
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii