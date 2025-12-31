Live TV

Programul SCAF se amână din nou. Proiectul european de avioane de luptă rămâne blocat

avion european de luptă
SCAF urmează să înlocuiască aparatele franceze Rafale şi avioanele Eurofighter germane şi spaniole. Sursa foto: X

Decizia privind continuarea programului SCAF nu a fost încă luată la finalul lui 2025, deși era prevăzută pentru această perioadă, a anunțat guvernul german. Proiectul european de avioane de luptă, dezvoltat de Franța, Germania și Spania, rămâne blocat pe fondul divergențelor dintre parteneri și al tensiunilor industriale.

Decizia privind continuarea programului de avion de luptă european (SCAF), aşteptată la finele lui 2025, a fost amânată din nou, a indicat miercuri guvernul german, în contextul în care cooperarea în acest proiect de amploare bate pasul pe loc, transmite AFP.

„Contrar a ceea ce era prevăzut iniţial, nu a fost luată încă nicio decizie cu privire la continuarea proiectului SCAF la sfârşitul anului”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al guvernului federal, fără a putea indica un nou termen în acest stadiu. Motivul invocat a fost „agenda franco-germană încărcată în materie de politică externă şi de securitate”.

Acest simbol al cooperării militare franco-germane lansat în 2017, înainte de a i se alătura şi Spania, bate pasul pe loc în ciuda declaraţiilor politice.

În noiembrie, preşedintele francez Emmanuel Macron a vorbit la Berlin despre „obligaţia unui rezultat”, alături de cancelarul Friedrich Merz, care i-a promis „o decizie privind modul de a trece la faza următoare” până la finalul lui decembrie.

Berlinul şi Madridul, reprezentate de Airbus şi Indra, sunt exasperate de poziţia constructorului francez de avioane Dassault care cere mai multă autonomie în proiect.

SCAF urmează să înlocuiască aparatele franceze Rafale şi avioanele Eurofighter germane şi spaniole la orizontul lui 2040, într-un context de reînarmare în UE în faţa tensiunilor în creştere cu Rusia.

Un deputat german a pledat recent pentru construirea a două avioane de luptă în loc de unul singur în cadrul SCAF, o alegere mai strategică, în opinia lui, dar care ar majora automat costul proiectului, estimat acum la 100 miliarde de euro.

Speculaţii există şi în legătură cu un viraj al germanilor în favoarea proiectului concurent GCAP, în care sunt implicate Marea Britanie, Italia şi Japonia, potrivit cotidianului economic german Handelsblatt.

Editor : M.I.

