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Proiect controversat. Funcționarii publici din Suedia ar putea deveni informatori ai poliției împotriva migranților fără acte

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Poliția suedeză. Foto: Profimedia

Un vot în Parlamentul suedez ar putea obliga angajații din sectorul public să raporteze autorităților persoanele fără acte. Proiectul de lege, popularizat sub numele de „legea informatorului”, va fi votat luni, 15 iunie, ca parte a unei politici mai ample de descurajare a migrației de către Guvernul suedez de dreapta și extremă dreaptă, informează EU Observer.

„Era deportărilor” democraților suedezi a dus la multiple politici de restricționare a noilor sosiți și de accelerare a deportărilor, politici care doar s-au intensificat în lumina alegerilor generale de la sfârșitul verii. 

Obligând funcționarii publici obișnuiți să respecte măsurile sale privind migrația, planul guvernului ar duce la obligativitatea ca oricine, de la Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă până la Agenția Națională de Pensii, să informeze poliția cu privire la orice contact cu o persoană fără acte, dintre care se crede că există între 30.000 și 50.000 în Suedia.

Reforma a stârnit îngrijorări cu privire la faptul că persoanele vulnerabile se vor abține să solicite ajutor serviciilor publice de teama de a fi raportate, ceea ce va duce la șanse mai mari de exploatare și boli netratate. 

Proiectul de lege face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a accesibilității drepturilor și serviciilor de bază, „pentru a semnala migranților în general și persoanelor fără acte în regulă în special că viața în Suedia va fi atât de grea pentru ei încât ar fi bine să plece”, a declarat pentru EUobserver directoarea Hannah Laustiola de la organizația umanitară Doctors of the World Sweden

Sindicatele și organizațiile de ocupare a forței de muncă și-au exprimat dezacordul față de propunere și opoziția acesteia față de etica muncii, Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice subliniind exemple de încercări anterioare de a impune obligații de raportare în Germania și Regatul Unit care au fost ineficiente în încetinirea fluxului de migrație.

„Funcționarii din serviciul public nu sunt agenți ICE. Nu sunt informatori”, a declarat grupul într-un comunicat.

O suspiciune publică sporită ar deveni o pantă alunecoasă către o profilare rasială normalizată și alienarea persoanelor marginalizate, îndrumările gri deschizând ușa către o conformitate excesivă. 

„Oamenii au tendința să se conformeze înainte de a fi nevoiți, așa cum am învățat de la fascismul din regimul nazist din Germania”, a declarat Lisa Pelling, directoarea think tank-ului Arena Idé, cu sediul la Stockholm.

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Editor : Ș.R.

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