Live TV

Proiect în Marea Britanie: bijuteriile solicitanților de azil ar putea fi confiscate pentru a acoperi costurile procesării documentelor

Data publicării:
nationalisti britanici
Naționaliștii britanici protestează la Dover față de creșterea numărului de refugiați care traversează Canalul Mânecii și cer azil în Marea Britanie Foto: Profimedia

Solicitanții de azil ar putea fi nevoiți să predea bijuterii sau alte obiecte de valoare pentru a acoperi costurile procesării dosarelor lor, a declarat un ministru al Ministerului de Interne, într-un alt detaliu al modificărilor aduse politicii de migrație, care ar putea provoca îngrijorare în rândul deputaților laburiști, anunță The Guardian. În declarațiile făcute presei înainte de anunțarea oficială a modificărilor radicale aduse politicii de azil, luni, ministrul Ministerului de Interne, Alex Norris, a spus că, deși acest lucru nu va implica predarea verighetelor, bijuteriile fără valoare sentimentală ar putea fi confiscate.

Ideea este una împrumutată din abordarea dură a Danemarcei în materie de azil de către Shabana Mahmood, ministrul britanic de Interne, în încercarea de a reduce numărul refugiaților care vin în Marea Britanie. În timp ce Mahmood a prezentat modificările ca fiind singura modalitate de a alunga „forțele întunecate care stârnesc furia” în legătură cu migrația, se știe că o serie de deputați laburiști nu agreează unele dintre aceste idei, cel puțin un ministru fiind pe punctul de a demisiona.

Alex Norris a apărat confiscarea obiectelor de valoare de la refugiați, declarând pentru Sky News: „În prezent, publicul britanic plătește miliarde de lire sterline pe an pentru ca cei care solicită azil sau cei cărora le-au fost respinse cererile să poată beneficia de sprijin pentru cazare și trai. Este corect ca acești oameni să contribuie dacă au bani în bancă, dacă au bunuri precum mașini sau biciclete electrice. Nu, nu le vom confisca moștenirile la graniță. Dar... oamenii au mașini. Oamenii au biciclete electrice. Acestea sunt bunuri cu care ar trebui să contribuie la costul prestațiilor sociale”.

Întrebat dacă bijuteriile fără valoare sentimentală ar putea fi confiscate, Norris a spus că oamenii ar trebui să aștepte ca Mahmood să prezinte planurile Camerei Comunelor luni după-amiază. Presat să răspundă dacă inelele de logodnă ar putea fi incluse, Norris a spus: „În cazul despre care vorbiți, nu, desigur că nu. Dacă cineva vine cu o geantă plină de inele de aur, ei bine, asta este diferit de ceea ce am spus despre obiectele de familie”.

marea britanie protest refugiati deprtare rwanda profimedia
Oamenii cer guvernului britanic să nu deporteze în Rwanda solicitanții de azil. Foto: Profimedia.

Norris a confirmat, de asemenea, că țările care refuză să-și reprimească cetățenii solicitanți de azil ar putea face obiectul unor sancțiuni diplomatice, cum ar fi restricții privind vizele. Informările au identificat Angola, Namibia și Republica Democratică Congo ca posibile ținte.

„Există un număr semnificativ de persoane care au trecut prin acest sistem - au venit în această țară, cererea lor de azil a fost respinsă, au făcut apel, apelul a fost respins și acum se află în locuințe plătite de contribuabili, fără nicio perspectivă. Este teribil pentru acești oameni, teribil pentru noi toți.Dar țara de origine, care este o țară sigură, cu care avem adesea un acord de returnare, nu își face partea în a ne ajuta să ne trimitem cetățenii înapoi acasă”.

Mahmood a confirmat duminică că refugiații ar putea fi returnați dacă țara lor nu mai este considerată periculoasă, statutul lor fiind revizuit la fiecare 30 de luni, inclusiv în cazul familiilor cu copii mici care merg la școală.

Tony Vaughan, deputatul laburist pentru Folkestone, a declarat că acest lucru ar face imposibilă integrarea corespunzătoare a refugiaților în viața britanică. „Ar trebui să fim primitori, să integrăm și să nu creăm această situație - un fel de alienare perpetuă, care nu ajută refugiații și nu ajută societatea”, a declarat el în emisiunea Today de la BBC Radio 4. Întrebat despre preocupările lui Vaughan, Norris, care a vorbit de asemenea în emisiunea Today, a spus că această situație se va aplica numai persoanelor care au sosit ca refugiați neoficial, de exemplu cu o barcă mică. 

Conform planului stabilit, cererile tuturor refugiaților vor fi reevaluate periodic, dar cei care sosesc în mod oficial vor avea un interval de timp mai scurt pentru a obține statutul permanent – 10 ani în loc de 20.

Guvernul va anunța că va legifera în vederea înăspririi modului în care instanțele aplică Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) în ceea ce privește viața de familie, permițând deportarea unui număr mai mare de persoane cu membri ai familiei care se află încă în Regatul Unit.

În interviu, Vaughan a spus că numărul refugiaților care utilizează dispozițiile CEDO este „foarte, foarte mic”, adăugând: „Trebuie să fim realiști în privința rezultatelor pe care le vor avea aceste reforme. Nu putem promite publicului lucruri pe care nu le vom putea realiza”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani-lei
Cum vrea să limiteze Guvernul cumulul pensie-salariu la stat...
gif nava
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
Strategia Națională de Apărare îl vrea pe cetățean un „partener...
masina de politie
Un bebeluș de trei luni și sora lui de aproape doi ani au fost...
Ultimele știri
Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X
Vreme instabilă în România până la finalul lui noiembrie. ANM anunță răciri bruște și ploi aproape zilnice
Lucrări majore în Sectorul 3 al Capitalei: drumurile construite peste țevile de gaze vor fi închise. Ce spun autoritățile locale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bijuterii furate
Două persoane acuzate că au furat bijuterii şi bani în valoare de 200.000 de lei au fost prinse în timp ce ieşeau din ţară
politia
Măsuri asigurătorii asupra unor bunuri de aproape 100 de milioane de lei, în cadrul Operaţiunii „Jupiter”
chris meyer 93
Povestea femeii de 93 de ani care nu-și arată vârsta și se simte ca la 39 de ani. Sfaturile ei pentru o viață lungă
polițiști în față la muzeul luvru
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului uriaș de bijuterii de la Luvru. Unul dintre ei a fost prins în aeroport
Police vans outside the Louvre Museum following an art theft, May 3. The museum was closed down and ..
O parte din colecția de bijuterii de la Luvru, care nu au fost furate, a fost transferată la Banca Franței
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a găsit „tricolorii” vinovați pentru eșecul Bosnia – România 3-1: „Nu ai voie să faci așa ceva”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Daniel Băluţă răspunde apelului făcut de David Popovici. “Aşteptăm linia de finanţare pentru a face un bazin...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Unde este Yoko Ono acum. Viața artistei de 92 de ani, la șase decenii după ce l-a cunoscut pe John Lennon: "E...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor modificată. Care pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Rezultat solid. Filmul care debutează pe locul 1 în box office-ul nord-american. „The Running Man” coboară pe...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu