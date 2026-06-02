Proiectul unei staţiunii de lux pe care familia Trump vrea să o deschidă în Albania, în atenția procurorilor anticorupție

Procurorii anticorupţie din Albania anchetează proiectul staţiunii de lux al firmei lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, pe fondul protestelor cetăţenilor şi al organizaţiilor de mediu care se opun dezvoltării proiectului într-o zonă naturală protejată.

Proiectul include insula Sazan din Marea Adriatică, nelocuită, şi câteva sute de hectare din arealul protejat Vjosa-Narta, o zonă sensibilă cu terenuri umede de coastă care găzduieşte flamingo, foci şi locuri de cuibărit pentru ţestoasele marine, scrie Politico.

SPAK, parchetul special anticorupţie din Albania, a confirmat luni că a deschis o anchetă privind modificările controversate aduse în 2024 statutului de zonă protejată şi proprietăţii funciare, care au deschis calea dezvoltării turismului.

Jared Kushner, care conduce firma de capital privat Affinity Partners, deţine un portofoliu imobiliar separat, estimat la miliarde de dolari. El ocupă, de asemenea, funcţia de trimis special al lui Trump pentru pace şi este implicat în negocierile diplomatice privind Gaza, Iranul şi războiul din Ucraina. Criticii au ridicat semne de întrebare cu privire la suprapunerea dintre imperiul său de afaceri şi rolurile sale politice.

În august 2024, Kushner a dezvăluit planurile Affinity Partners de a transforma situl albanez într-un complex turistic de lux, iar la începutul anului 2026 a vizitat zona împreună cu soţia sa, Ivanka. Într-un interviu recent acordat Politico, prim-ministrul albanez Edi Rama a confirmat că sunt în curs discuţii între guvern şi Kushner cu privire la un acord, care urmează să includă 10.000 de camere de hotel.

Adresându-se luni parlamentarilor albanezi, Rama a negat că proiectul ar încălca o rezervaţie naturală protejată şi a spus că propunerea finală nu a fost încă depusă, iar studiul de mediu nu este finalizat.

SPAK a fost înfiinţată cu sprijinul UE şi al SUA, ca parte a reformei ample a justiţiei din ţară, în 2019. Aceasta acţionează independent de sistemul judiciar naţional şi a anchetat, urmărit penal şi condamnat o serie de oficiali de rang înalt din ambele părţi ale spectrului politic. În prezent, este cea mai de încredere instituţie din ţară, potrivit mai multor sondaje independente.

Protestele iniţiate de cetăţeni şi ONG-uri de mediu au început spre sfârşitul lunii mai, când dezvoltatorii au ridicat garduri mari acoperite cu sârmă ghimpată la locul propus din Zvernec, în sudul Albaniei, împiedicând localnicii şi turiştii să acceseze plaja.

Duminică seara, protestatarii, printre care cetăţeni şi diverse organizaţii de mediu, s-au adunat în faţa sediilor guvernamentale şi au cerut oprirea proiectului, protejarea zonei împotriva dezvoltării imobiliare şi chiar demisia prim-ministrului.

Firma de investiţii a lui Kushner a renunţat deja la un proiect de dezvoltare pe scară largă în Serbia în 2025, în urma controverselor legate de proiect şi a anchetelor efectuate de autorităţile locale anticorupţie.

