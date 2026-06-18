Propunerea Letoniei: UE să desemneze un emisar pentru negocierile de pace privind Ucraina. „Europa trebuie să fie la masa discuțiilor”

Europa trebuie să numească un emisar pentru negocierile de pace cu Rusia, în vederea încheierii războiului din Ucraina, atunci când va veni momentul potrivit, a declarat prim-ministrul leton Andris Kulbergs, conform Bloomberg.

„Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor”, a afirmat Kulbergs joi, la Bruxelles, într-un interviu acordat postului Bloomberg TV. „Dacă se vor desfășura negocieri de pace, ar trebui să existe o persoană care să dețină mandatul politic necesar în acest sens.”

Oficialul leton consideră că Europa trebuie să se pregătească din timp pentru un eventual proces de pace și să aibă o voce unitară, având în vedere că securitatea continentului este direct afectată de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Propunerea vine în contextul în care există tot mai multe semne că eforturile diplomatice pentru încheierea războiului ar putea căpăta amploare în perioada următoare. Potrivit premierului leton, atunci când va veni momentul potrivit, Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să participe la negocieri printr-un emisar care să reprezinte interesele comune ale statelor membre.

Inițiativa reflectă și îngrijorările unor capitale europene că procesul de pace ar putea fi dominat de Statele Unite și Rusia, fără o implicare suficientă a Uniunii Europene. În ultimele luni, mai mulți lideri europeni au insistat că orice soluție negociată trebuie să includă atât Ucraina, cât și partenerii europeni.

Potrivit Bloomberg, în interiorul UE există deja discuții privind modul în care ar putea fi reprezentată Uniunea în cadrul unor eventuale negocieri, însă nu există încă un consens asupra unei persoane sau a unei formule de reprezentare.

Declarațiile premierului leton vin și în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să mențină canale de comunicare deschise cu Moscova, fără ca acestea să echivaleze cu negocieri propriu-zise.

Statele membre insistă că orice discuții privind încetarea războiului trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și că Kievul trebuie să rămână principalul actor al procesului de pace. În același timp, oficialii europeni consideră că Uniunea trebuie să fie pregătită să își apere propriile interese de securitate atunci când vor începe negocieri serioase privind viitorul conflictului.

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Editor : C.A.