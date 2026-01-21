Live TV

Video Propunerea lui Trump privind Consiliul pentru Pace, analizată mâine de Europa, în reuniunea la care va participa și Nicușor Dan (surse)

Cristina Cileacu Data actualizării: Data publicării:
original_euco_26_iunie_2025-22
Nicușor Dan participă la Consiliul European. Foto: Administrația Prezidențială

În contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat că analizează încă invitația omologului său american Donald Trump ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace, președintele României va merge mâine la Consiliul European, unde, din sursele Digi24, va fi discutată de liderii blocului comunitar și problema invitațiilor transmise de liderul de la Washington.

Este vorba despre o analiză comună a României, alături de alți parteneri europeni. Această invitație pe care președintele american a trimis-o, de participare la Consiliul de Pace - așa cum l-a numit el și cum a fost aprobat de Consiliul de Securitate al ONU - nu este o invitație care a fost primită de toate țările europene, ci doar de o parte dintre ele.

Chiar și așa, pe agenda discuțiilor de la Consiliul European, la care va participa președintele României, este și această chestiune: cum anume decid europenii dacă sau nu să fie de acord cu propunerea lui Trump.

Este vorba despre o propunere de participare pe trei ani, într-un mod inițial. În condițiile în care ar depăși acest termen, ar trebui să presupună și o taxă din partea participanților de nici mai mult, nici mai puțin de 1 miliard de dolari. România, în momentul de față, nu are acești bani, potrivit surselor Digi24.

În cadrul reuniunii nu se va lua însă o decizie finală. Este doar o discuție între lideri, tocmai pentru că, pe termen lung, politica externă a României are două direcții: Uniunea Europeană, dar și parteneriatul cu Statele Unite, care este un parteneriat strategic.

Chiar dacă sunt anunțuri din partea mai multor lideri din diferite state europene - unii vor să participe, alții spun că se mai gândesc, alții spun chiar că nu vor să participe - e o discuție pe care europenii o vor avea mâine. Deciziile și le ia fiecare stat în parte și nu îi grăbește nimeni să ia aceste decizii.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
5
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Norvegia și Suedia refuză invitația lui Trump în „Consiliul pentru Pace”. Cum explică cele două țări decizia
US President Donald Trump visits Israel
După ce a criticat inițial Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza, Netanyahu a acceptat invitaţia lui Trump
2 MAI - ILUSTRATIE - LITORAL - 19 IUL 2025
CCR amână decizia privind legea plajelor de la Marea Neagră pentru 4 martie
donald trump pe scara avionului
Bloomberg prezintă lista țărilor invitate de Trump în Consiliul pentru pace. Liderul SUA vrea ca acordul să fie semnat la Davos
profimedia-1067749359
Trump: Consiliul Păcii ar putea înlocui Națiunile Unite. „ONU ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu”
Recomandările redacţiei
Donald Trump susține un discurs la Forumul Economic de la Davos, în fața aliaților SUA.
Trump anunță, la Davos, declanșarea imediată a negocierilor pentru...
Parlamentul European
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea...
George-Simion-SUA
Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA...
Dan Suciu purtator de cuvant gov.ro
Dan Suciu explică de ce a mers Bolojan la discuții cu șeful BNR...
Ultimele știri
Trump avertizează la Davos: „Iubesc Europa, dar nu e pe calea cea bună”. Ce spune despre relațiile „bătrânului continent” cu SUA
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Incident la metrou. Se circulă în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl...
Adevărul
Trupele europene din Groenlanda l-au speriat pe Trump. Expert: „Răspunsul de la Washington este ridicol de...
Playtech
Preţuri 2026 pentru pârtia de schi şi săniuş din Durău. Zilele în care plăteşti două abonamente la preţ de unu
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Lidia Buble, despre relația cu Horațiu Niculau: „Între noi, totul este simplu, firesc!” Afaceristul e mai...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la...
Newsweek
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Doinița Oancea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Thailanda. „Eram destul de avariată”