În contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat că analizează încă invitația omologului său american Donald Trump ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace, președintele României va merge mâine la Consiliul European, unde, din sursele Digi24, va fi discutată de liderii blocului comunitar și problema invitațiilor transmise de liderul de la Washington.

Este vorba despre o analiză comună a României, alături de alți parteneri europeni. Această invitație pe care președintele american a trimis-o, de participare la Consiliul de Pace - așa cum l-a numit el și cum a fost aprobat de Consiliul de Securitate al ONU - nu este o invitație care a fost primită de toate țările europene, ci doar de o parte dintre ele.

Chiar și așa, pe agenda discuțiilor de la Consiliul European, la care va participa președintele României, este și această chestiune: cum anume decid europenii dacă sau nu să fie de acord cu propunerea lui Trump.

Este vorba despre o propunere de participare pe trei ani, într-un mod inițial. În condițiile în care ar depăși acest termen, ar trebui să presupună și o taxă din partea participanților de nici mai mult, nici mai puțin de 1 miliard de dolari. România, în momentul de față, nu are acești bani, potrivit surselor Digi24.

În cadrul reuniunii nu se va lua însă o decizie finală. Este doar o discuție între lideri, tocmai pentru că, pe termen lung, politica externă a României are două direcții: Uniunea Europeană, dar și parteneriatul cu Statele Unite, care este un parteneriat strategic.

Chiar dacă sunt anunțuri din partea mai multor lideri din diferite state europene - unii vor să participe, alții spun că se mai gândesc, alții spun chiar că nu vor să participe - e o discuție pe care europenii o vor avea mâine. Deciziile și le ia fiecare stat în parte și nu îi grăbește nimeni să ia aceste decizii.

