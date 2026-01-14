Propunerile Parlamentului European în legătură cu bagajul de mână în avion și despăgubirile pentru întârzieri. O primă decizie, votată

Bagajul de mână cu plată, în călătoriile cu avionul, ar putea deveni istorie. Chiar și la companiile low cost. Parlament European a votat o primă decizie în acest sens, iar, dacă proiectul trece și de al doilea vot, oricine va putea urca la bord fără să mai plătească suplimentar pentru trollerele de mici dimensiuni. Propunerea legislativă cuprinde și alte măsuri care ar trebui să-i protejeze pe pasageri, mai ales dacă avionul întârzie sau zborul este anulat.

Toate companiile aeriene care operează pe teritoriul Uniunii Europene ar urma să fie obligate să acorde pasagerilor dreptul să urce în avion cu un bagaj de mici dimensiuni, un ghiozdan sau o geantă de laptop și, în plus, un al doilea bagaj de mână de maxim 100 cm și maxim 7 kg, relatează Adela Mohanu, corespondent Digi24..

Companiile aeriene, de asemenea, ar trebui să le acorde pasagerilor despăgubiri între 300 și 600 euro dacă înregistrează întârzieri mai mari de 3 ore, o regulă care este și acum în vigoare, încă din 2004, dar pe care Consiliul Europei dorea să o schimbe la presiunea operatorilor de zbor.

În schimb, parlamentari nu au fost de acord, au elaborat acest proiect, care mai prevede și faptul că în termen de 48 de ore, companiile aeriene trebuie să le trimită pasagerilor afectați de întârzieri un formular-tip prin care aceștia să ceară compensațiile financiare la care au dreptul.

Editor : Liviu Cojan