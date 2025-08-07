Live TV

Video&Foto Protest cu cămile la Budapesta. Fermierii trag un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1028164314
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia

Scene desprinse parcă din poveștile despre Drumul Mătăsii s-au derulat în centrul Budapestei. O caravană cu cămile a străbătut principalele bulevarde ale capitalei ungare, dar n-a fost vorba despre divertisment, ci despre a atrage atenția asupra unei probleme grave cu care se confruntă, an de an, fermierii locali: seceta cumplită. Agricultorii au dorit să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei și să-l determine pe premierul Viktor Orban să ia măsuri urgente, informează joi AFP, citată de Agerpres.

Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia
Deschide galeria foto

Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia | Poza 1 din 6
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia | Poza 2 din 6
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia | Poza 3 din 6
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia | Poza 4 din 6
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia | Poza 5 din 6
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia | Poza 6 din 6
Caravană cu cămile, la Budapesta, în semn de protest. Sursa: Profimedia
,

 

Vrem restabilirea condiţiilor necesare pentru producţia agricolă printr-o abordare raţională a exploatării terenurilor, a declarat pentru AFP agricultorul şi organizatorul Laszlo Kulcsar.

Circa o sută de manifestanţi s-au îndreptat spre Ministerul Agriculturii, cerând guvernului să desemneze zone adaptate pentru retenţia apei şi să promoveze o utilizare durabilă a terenurilor. Manifestația cu cămile a avut loc pentru al doilea an consecutiv.

În secolul al XIX-lea, politica agricolă s-a bazat pe o gestionare a apei concepută pentru condiţii pluviometrice excedentare, a reamintit istoricul Lajos Racz.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Manifestanţii susţin că Ungaria aplică politici greşite de gestionare a apei, concentrându-se pe drenaj şi pe dezvoltarea irigaţiilor din cauza acestor motive istorice.

Caravana a inclus şi muzicieni, jongleri şi oameni pe picioroange, unii participanţi purtând ţinute inspirate din franciza SF post-apocaliptică Mad Max.

Ungaria este considerată una dintre cele mai vulnerabile ţări la secetă din Uniunea Europeană, în contextul în care lumea se confruntă cu efectele schimbărilor climatice provocate de om.

Potrivit datelor Observatorului European al Secetei, 63% din solurile ţării se află în situaţie de alertă. Sudul Ungariei trebuie să se adapteze în mod special la valuri de căldură tot mai lungi, mai frecvente şi mai intense, precum şi la o distribuţie tot mai inegală a precipitaţiilor.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
3
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Screenshot 2025-08-05 at 17.32.18
4
Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice...
CASS pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
5
Cât plătești CASS dacă vrei să iei în întreținere persoane fără venituri. Pentru ce...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii...
Shabla Bulgaria
Amenzi pe bandă rulantă pentru turiștii români din Bulgaria care...
colaj trump-putin
„Donald nu poate speria Moscova cu nimic în acest moment”. Cum au...
Ultimele știri
Oana Ţoiu, întâlnire cu omologul ucrainean. Ministra de Externe a subliniat importanţa protejării drepturilor minorităţilor naţionale
Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în Spitalul de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut
Șeful Consiliului Județean Suceava anunță reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundații
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cultura de floarea soarelui uscata de seceta
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate
lac secat olt
Seceta golește lacurile din sudul României. Cum arată astăzi un lac de peste 40 de hectare din Olt: „S-a ales praful”
agricultor in oltenia
Situație critică în „Sahara Olteniei”, unde nu a mai plouat de trei luni. Cum arată viața de agricultor în câmp, la peste 40° Celsius
Acumularea Frumoasa lac acumulare apa
Situația rezervelor naționale de apă. „Apele Române”: 26 de secțiuni sunt situate sub debitul minim necesar
femeie pregateste dulceata de caise
Piețele din țară sunt pline cu fructe din import, după ce seceta a afectat recolta autohtonă. Cu cât se vând acum caisele și piersicile
Partenerii noștri
Pe Roz
Brandon Blackstock, fostul soț al cântăreței Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Cei doi au divorțat în...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare”...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo”
Adevărul
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Elizabeth Hurley, topită după Billy Ray Cyrus! S-au ținut de mână și au pozat îndrăgostiți la premiera „The...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Liam Neeson și Pamela Anderson, gesturi tandre într-o reclamă pentru „Naked Gun”: „Un cuplu care râde...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”