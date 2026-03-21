Live TV

Video Protest în Cehia: peste 250.000 de oameni în stradă. Ce i se reproșează premierului Babis: „Nu vom permite ca viitorul să ne fie furat”

Data publicării:
Czech Republic Demonstration
Proteste cu sute de mii de oameni în Cehia față de guvernul Babis.

Peste 250.000 de persoane au ieșit sâmbătă în stradă, la Praga, pentru a manifesta împotriva guvernului Babis, denunțând regresul democratic, influența oligarhilor și posibila imitare a legilor rusești privind „agenții străini”. Opoziția avertizează că țara ar putea urma calea Ungariei și Slovaciei dacă actualul curs nu este schimbat, anunță Reuters.

Sute de mii de cehi s-au adunat sâmbătă la cea mai mare manifestație antiguvernamentală din țară din 2019, protestând împotriva reducerilor cheltuielilor din domeniul apărării inițiate de prim-ministrul Andrej Babiș și din cauza temerilor că guvernul său va lua în vizor mass-media publică.

Oamenii au ieșit în stradă sub sloganul „Nu vom permite ca viitorul nostru să ne fie furat”. Protestul denunță regresul democratic și influența crescânde a oligarhilor. Opoziția trage un semnal de alarmă: autoritățile intenționează să modifice finanțarea presei publice, să reducă cheltuielile pentru apărare și să modereze retorica față de Rusia.

Un factor declanșator cheie este legea privind „agenții străini”, despre care criticii spun că copiază modelul rus. Protestatarii consideră că, dacă actualul curs nu este oprit, Republica Cehă riscă să urmeze calea Ungariei și Slovaciei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Sunt aici pentru că îmi pasă de viitorul țării mele”, a declarat Tomas Chaloupka, în vârstă de 22 de ani. „Mă întristează faptul că actualul guvern încearcă să manipuleze mass-media liberă și independentă, iar libertatea și democrația sunt de o importanță capitală.”

Babis și partidul său populist ANO au revenit la putere în decembrie, după patru ani petrecuți în opoziție, conducând un guvern format din partide de dreapta și de extremă dreapta, anunță Reuters.

Criticii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la schimbările de politică ale noului guvern, iar o manifestație similară din februarie, în sprijinul președintelui Petr Pavel, care a intrat în conflict cu guvernul lui Babis pe tema numirilor ministeriale și a cheltuielilor pentru apărare, a adunat până la 90.000 de persoane.

Babis, care și-a construit un imperiu de afaceri în sectoarele alimentar, chimic și agricol, a fost prim-ministru în perioada 2017-2021. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO. Prințesa Kate a împărtășit un moment adorabil cu fetița unui soldat din Gărzile Irlandeze. Puștoaica...
Cancan
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre Mirel Rădoi la FCSB: mesajul surprinzător pe care l-a trimis după FCSB – UTA 1-0. „E...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ce face, de fapt, arbitra suspendată pe viață în urma unui clip în care a fost implicat un observator UEFA...
Adevărul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe...
Playtech
6 obiceiuri frecvente când speli rufe care îți cresc factura la energie
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adevărul ”teribil” din spatele hotărârii cu care Coreea de Nord a afectat Occidentul
Pro FM
Ce face Analia Selis la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce a eșuat planul inițial al SUA pentru Iran. Analiza lui George Friedman: „Fără trupe la sol, războiul nu...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
Digi FM
Justin Timberlake, declarații stânjenitoare în fața polițiștilor care l-au oprit în trafic: „E greu de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant