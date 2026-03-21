Peste 250.000 de persoane au ieșit sâmbătă în stradă, la Praga, pentru a manifesta împotriva guvernului Babis, denunțând regresul democratic, influența oligarhilor și posibila imitare a legilor rusești privind „agenții străini”. Opoziția avertizează că țara ar putea urma calea Ungariei și Slovaciei dacă actualul curs nu este schimbat, anunță Reuters.

Sute de mii de cehi s-au adunat sâmbătă la cea mai mare manifestație antiguvernamentală din țară din 2019, protestând împotriva reducerilor cheltuielilor din domeniul apărării inițiate de prim-ministrul Andrej Babiș și din cauza temerilor că guvernul său va lua în vizor mass-media publică.

Oamenii au ieșit în stradă sub sloganul „Nu vom permite ca viitorul nostru să ne fie furat”. Protestul denunță regresul democratic și influența crescânde a oligarhilor. Opoziția trage un semnal de alarmă: autoritățile intenționează să modifice finanțarea presei publice, să reducă cheltuielile pentru apărare și să modereze retorica față de Rusia.

Un factor declanșator cheie este legea privind „agenții străini”, despre care criticii spun că copiază modelul rus. Protestatarii consideră că, dacă actualul curs nu este oprit, Republica Cehă riscă să urmeze calea Ungariei și Slovaciei.

„Sunt aici pentru că îmi pasă de viitorul țării mele”, a declarat Tomas Chaloupka, în vârstă de 22 de ani. „Mă întristează faptul că actualul guvern încearcă să manipuleze mass-media liberă și independentă, iar libertatea și democrația sunt de o importanță capitală.”

Babis și partidul său populist ANO au revenit la putere în decembrie, după patru ani petrecuți în opoziție, conducând un guvern format din partide de dreapta și de extremă dreapta, anunță Reuters.

Criticii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la schimbările de politică ale noului guvern, iar o manifestație similară din februarie, în sprijinul președintelui Petr Pavel, care a intrat în conflict cu guvernul lui Babis pe tema numirilor ministeriale și a cheltuielilor pentru apărare, a adunat până la 90.000 de persoane.

Babis, care și-a construit un imperiu de afaceri în sectoarele alimentar, chimic și agricol, a fost prim-ministru în perioada 2017-2021.

