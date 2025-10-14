Live TV

Video Proteste în Belgia față de politicile guvernului: zecii de mii de oameni ieșiți în stradă și ciocniri cu poliția

protest-belgia-octombrie 2025
Au existat mai multe incidente de vandalism. Foto: Omar Havana via Reuters

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Bruxelles în cadrul unei greve naționale împotriva reformelor guvernamentale și reducerilor bugetare. Protestele au generat haos în transportul aerian și public, relatează BBC.

Cele trei mari sindicate din Belgia protestează împotriva măsurilor privind pensiile și a altor măsuri luate de guvernul de centru-dreapta al prim-ministrului Bart de Wever, menite să reducă deficitul bugetar.

Nu au funcționat serviciile la al doilea aeroport ca mărime din Belgia, Charleroi, iar toate plecările și multe dintre sosiri au fost anulate la Aeroportul din Bruxelles. Deși trenurile au circulat, majoritatea autobuzelor, tramvaielor și metrourilor din capitală au fost oprite.

Transportul maritim în al doilea port ca mărime din Europa, Anvers, a fost suspendat până miercuri din cauza lipsei de personal, iar peste 100 de nave au așteptat în Marea Nordului permisiunea de a acosta în trei porturi, potrivit serviciilor maritime și costiere MDK din Belgia.

Belgia a fost afectată de mai multe greve de când naționalistul Bart de Wever a preluat funcția în februarie anul trecut. La prânz, poliția a transmis că 80.000 de protestatari s-au alăturat demonstrației din capitala belgiană.

Angajații din sectorul public protestau împotriva măsurilor de austeritate și a unui guvern perceput din ce în ce mai mult ca fiind de dreapta.

Ei au mărșăluit pe străzile din centrul Bruxellesului, mulți dintre ei purtând culorile roșu sau verde ale principalelor sindicate.

O problemă cheie pentru sindicate este planul guvernului de a crește numărul de zile lucrate pe an de către belgieni înainte de a putea primi pensia, precum și eliminarea schemelor speciale pentru mai multe sectoare, inclusiv pentru militari și angajați ai căilor ferate.

Guvernul lui De Wever a anunțat, de asemenea, măsuri care includ o limită maximă de doi ani pentru solicitarea ajutorului de șomaj. Pentru bugetul de anul viitor sunt prevăzute reduceri suplimentare, iar unele propuneri, precum reducerea alocației pentru copii sau majorarea TVA, au fost deja lansate.

„Era și timpul să ne unim”, a spus Anaïs, în vârstă de 29 de ani. „Întotdeauna aceeași parte a populației trebuie să strângă cureaua.”

Ținând în mână o pancartă pe care era scris numărul 67 tăiat cu o linie roșie, ea s-a opus creșterii vârstei de pensionare: „65 de ani sunt suficienți. 67 de ani este prea mult. Ni se cere să muncim mai mult, să lucrăm mai multe ore. Nu este corect”.

Creșterea vârstei de pensionare a fost adoptată acum 10 ani, cu mult înainte ca guvernul De Wever să preia puterea, dar măsura rămâne nepopulară, iar guvernul are de gând să o protejeze și să facă mai costisitoare pensionarea anticipată.

Thierry Bodson, din sindicatul ABVV, le-a spus demonstranților că „lupta împotriva guvernului De Wever nu este doar o luptă de o zi sau de un an – este o luptă pentru o întreagă generație”, a raportat agenția de știri Belga.

„Trebuie să luptăm pentru drepturile noastre”, a declarat Vanessa, mamă a doi copii, care a venit din Charleroi.

„Sunt îngrijorată de măsurile care vor fi luate. Ce viitor vor avea copiii mei?”, a declarat ea pentru BBC.

De asemenea, coaliția de guvernare din regiunea valonă a Belgiei, în mare parte francofonă, a anunțat că profesorii din ciclul superior al învățământului secundar vor trebui să lucreze două ore suplimentare pe săptămână.

Mulți dintre ei s-au alăturat protestelor de astăzi.

„Nimic nu este clar și este foarte îngrijorător, dar dacă profesorii de nivel superior vor trebui să lucreze mai mult, multe locuri de muncă vor fi desființate”, a spus Sandrine, 48 de ani, care lucrează în domeniul educației.

Deși protestele au fost în mare parte pașnice, au existat mai multe incidente de vandalism și incendii în prima parte a zilei, iar mai târziu, unele persoane mascate s-au ciocnit cu poliția.

