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Proteste violente în Franța: Emmanuel Macron refuză demisia ministrului de Interne

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emmanuel macron face declaratii
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia
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Preşedintele francez Emmanuel Macron a respins luni demisia ministrului de interne Laurent Nunez, deşi a recunoscut „eşecurile de anticipare şi informaţii” în contextul valului de violenţe care a afectat Franţa în weekend, transmite AFP.

Conform unui comunicat al preşedinţiei, şeful statului i-a cerut lui Nunez „să implementeze cât mai repede pe teren noi modalităţi de acţiune pentru forţele de securitate internă în privinţa luptei împotriva celor care provoacă distrugeri”, „pentru a pune capăt fenomenelor de baricade şi jafuri”.

Executivul de la Paris încearcă să reacţioneze la furia şi îngrijorarea provocate de reacţia la manifestaţiile împotriva costului vieţii; demonstraţiile au degenerat sâmbătă în violenţe deosebit de ample şi provoacă o criză politică, observă AFP, potrivit Agerpres.

Sâmbătă au fost arestaţi aproape 2.400 de protestatari, iar circa 1.000 de membri ai forţelor de ordine au fost răniţi.

Mai mulţi reprezentanţi ai opoziţiei, în special din rândul extremei drepte, au cerut duminică demisia lui Nunez, aflat în funcţie de un an.

Acesta este aşteptat luni la Marsilia, metropola din sudul ţării unde violenţele au escaladat, iar autorităţile locale au afirmat sâmbătă că aproape 30.000 de protestatari s-au dedat la jafuri.

Premierul Sebastien Lecornu va prezida luni dimineaţa o celulă de criză interministerială pentru economie şi comerţ, asigurări şi urmărire penală.

Editor : B.E.

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