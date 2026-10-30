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Galerie Foto Proteste în zeci de oraşe din Italia împotriva costului vieţii, a reînarmării şi a guvernului Meloni. Forțele de ordine sunt în alertă

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Demonstrators march through central Milan carrying banners and signs during a protest in Milan, Italy
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
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Mari demonstraţii au loc vineri în toată Italia în contextul unei greve generale convocate de sindicatul USB, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, faţă de război, reînarmare şi politicile guvernului condus de premierul Giorgia Meloni. Forțele de ordine au fost desfășurate în marile porașe pentru a preveni eventuale violențe.

Marşurile se desfăşurau încadrate de o prezenţă numeroasă a poliţiei, de teama unor violenţe similare celor care au umbrit protestele din ultimele săptămâni, scrie ANSA, potrivit Agerpres.

Vineri, zeci de mii de muncitori, elevi de liceu şi studenţi, dar şi părinţi, mărşăluiau în zeci de oraşe, inclusiv la Roma, Milano, Napoli, Torino. Veneţia şi Palermo.

Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
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Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia | Poza 1 din 7
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia | Poza 2 din 7
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia | Poza 3 din 7
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia | Poza 4 din 7
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia | Poza 5 din 7
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia | Poza 6 din 7
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia | Poza 7 din 7
Mari demonstraţii au avut loc în toată Italia, în semn de protest faţă de criza costului vieţii, război, reînarmare şi politicile guvernului Meloni. Foto: Profimedia
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'Ieşim în stradă alături de lucrătorii care se mobilizează împotriva costului ridicat al vieţii şi a politicilor de război şi reînarmare. Această zi de acţiune coincide cu o mobilizare internaţională a docherilor din peste 40 de porturi din zona mediteraneană şi din Europa, care îşi întrerup activitatea pentru a protesta împotriva comerţului cu arme, a militarizării infrastructurii şi a implicării porturilor în operaţiuni de război', au declarat grupurile studenţeşti 'La Rete della Conoscenza, Link - Coordinamento Universitario'' şi Uniunea Studenţilor.

'Ieşim în stradă pentru că nu mai putem accepta transferarea sistematică a costurilor crizelor asupra vieţilor noastre. Creşterea preţurilor la chirii, facturile la utilităţi şi necesităţile de bază fac tot mai dificilă acoperirea cheltuielilor zilnice, în timp ce salariile continuă să-şi piardă puterea de cumpărare. Acestea nu sunt doar dificultăţi individuale; sunt consecinţele unui model economic care subordonează nevoile sociale urmăririi profitului şi rentelor. Este acelaşi model care generează insecuritatea locului de muncă, salarii insuficiente şi erodarea progresivă a serviciilor publice, forţând noile generaţii să se adapteze la condiţii de viaţă tot mai precare', afirmă studenţii.

'Respingem ideea că viitorul nostru trebuie definit prin locuri de muncă cu salarii de mizerie, contracte temporare, vulnerabilitate în faţa exploatării şi imposibilitatea de a construi o viaţă bazată pe o autonomie reală', adaugă ei.

Fotografii ale Giorgiei Meloni şi ale ministrului educaţiei superioare, Anna Maria Bernini, au fost incendiate la Napoli, iar o fotografie a ministrului educaţiei, Giuseppe Valditara, a avut parte de acelaşi tratament la Padova. Două containere cu bălegar au fost răsturnate în faţa primăriei din Torino, în cadrul protestelor din acest oraş, unde în cursul dimineţii au izbucnit altercaţii între demonstranţi şi poliţie.

Autorităţile au anunţat intensificarea controalelor de poliţie şi a măsurilor de securitate în numeroase oraşe, pentru a preveni eventuale tulburări, scrie dpa.

La Roma, măsurile de securitate au fost sporite în jurul Colosseumului, cel mai vizitat obiectiv turistic din Italia, în timp ce Domul din Milano, situat în centrul oraşului, a primit, de asemenea, o protecţie specială.

Protestatarilor li s-a cerut să nu poarte glugi sau căşti de protecţie, după ce manifestaţiile anterioare, în special la Milano, au degenerat în violenţe grave, deşi începuseră paşnic.

Editor : B.P.

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