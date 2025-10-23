Live TV

Proteste la Dublin: a treia noapte de manifestații împotriva imigranților

Protests Break Out At Dublin Citywest Hotel Following Alleged Sexual Assault Of Girl By A Foreign National
Un protestatar aruncă un foc de artificii către polițiști pe 21 octombrie 2025 în Dublin, Irlanda. Protestatarii s-au adunat în fața hotelului Citywest din Dublin după ce poliția a arestat duminică un cetățean străin în vârstă de treizeci de ani pentru presupusa violare a unei fete de 10 ani. Hotelul a fost recent achiziționat de guvern pentru a fi folosit ca loc de cazare pentru solicitanții de azil, cu planuri de a-l transforma într-un centru permanent de cazare pentru protecție internațională. Foto: Natalia Campos / Getty Images

Douăzeci şi trei de persoane au fost arestate după o confruntare de câteva ore cu poliţia irlandeză, ai cărei membri au fost loviţi direct cu artificii, pietre şi alte obiecte în a treia noapte consecutivă de tulburări în Dublin, generate de furia împotriva imigranţilor. Doi agenţi ai poliţiei irlandeze au fost transportaţi la spital cu leziuni suferite în timpul ciocnirilor cu protestatarii. Unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă, iar celălalt a suferit o leziune la umăr, relatează The Guardian.

Sute de protestatari s-au adunat miercuri seara lângă intrarea unui hotel care găzduieşte solicitanţi de azil într-o zonă din vestul capitalei.

Protestatarii au fluturat steaguri irlandeze şi au scandat sloganuri anti-imigraţie.

A fost a treia noapte de demonstraţii la hotelul Citywest după o presupusă agresiune sexuală asupra unei fete de 10 ani în apropierea acestuia, care s-a întâmplat în primele ore ale dimineţii de luni. Un bărbat de 26 de ani, al cărui nume nu poate fi divulgat din cauza regulilor care se aplică tuturor cazurilor de agresiune sexuală în Republica Irlanda, a comparut marţi în faţa instanţei, fiind acuzat pentru presupusul incident.

Arestările de miercuri au avut loc în contextul tulburărilor grave care au avut loc în noaptea de marţi. Poliţia a promis o „reacţie fermă” în cazul în care violenţele vor continua.

Ministrul justiţiei, Jim O'Callaghan, a declarat miercuri că „mulţi au fost arestaţi” şi că „vor urma şi alţii”. El a spus că poliţia a răspuns în mod profesionist la „violenţa brutală” din zonă şi că cei arestaţi vor fi „acuzaţi, numiţi şi trataţi fără milă” de sistemul de justiţie penală.

Miercuri, între orele locale 19:00 şi 20:00, sute de protestatari s-au confruntat din nou cu aproximativ 40 de poliţişti. Aceştia au fost înlocuiţi apoi cu unitatea de ordine publică, ai cărei membri aveau scuturi de plastic şi echipament suplimentar de protecţie, după ce ofiţerii din cordonul iniţial au fost loviţi cu obiecte, pietre şi artificii. Unii protestatari au continuat să arunce cu pietre, torţe, sticle şi scânduri de lemn în forţele de ordine. Au avut loc şi acte de vandalism în zona din jurul staţiei de tramvai Saggart Luas.

Poliţiştii de la ordine publică au împins mulţimea mai departe de hotel, avansând spre ei cu scuturi.

În timp ce o mare parte din mulţime s-a dispersat pe parcursul nopţii, poliţia a desfăşurat o unitate suplimentară de ordine publică în spatele celor care au rămas la protest, la scurt timp după ora 22:00. Mai mulţi dintre cei prinşi între cele două unităţi au fost imobilizaţi şi reţinuţi în timp ce încercau să fugă.

În timp ce demonstraţia de luni seara s-a desfăşurat fără incidente semnificative, o femeie poliţist a fost rănită în timpul violenţelor de marţi. Ea a fost externată din spital după ce a primit îngrijiri medicale pentru o leziune la picior. Un vehicul al poliţiei a fost, de asemenea, incendiat în timpul tulburărilor din această săptămână.

Prim-ministrul Micheál Martin a condamnat scenele de violenţă şi a spus că nu poate exista „nicio justificare” pentru atacurile asupra poliţiei.

VIDEO Proteste violente și confruntări cu poliția în Dublin, după cazul unei fetițe agresate sexual: „Este inacceptabil"

