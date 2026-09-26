Proteste masive în Germania față de reducerea beneficiilor sociale. 175.000 de oameni au ieșit în stradă

Manifestații de amploare au avut loc sâmbătă în 15 mari orașe din Germania, unde protestatarii au cerut menținerea unui stat social puternic și s-au opus reducerilor planificate ale beneficiilor sociale. Sindicatele critică și reformele privind programul de lucru și sistemul de pensii promovate de coaliția condusă de cancelarul Friedrich Merz.

Luând cuvântul în oraşul Essen (vestul ţării), lidera Confederaţiei Sindicatelor Germane (DGB), Yasmin Fahimi, a criticat planurile coaliţiei guvernamentale conduse de cancelarul Friedrich Merz de a reforma programul de lucru şi sistemul de pensii şi a avertizat împotriva reducerii beneficiilor de securitate socială.

Sub sloganul „Muncă grea! Munca ta. Sănătatea ta. Pensia ta”, oamenii au mărşăluit prin 15 oraşe importante din Germania. DGB consideră acest lucru un „semnal clar”: în joc sunt locuri de muncă sigure, condiţii de lucru bune şi protecţia drepturilor lucrătorilor, a precizat organizaţia.

Mitingurile de amploare au loc într-un context în care în sectoare cum este cel major al industriei auto mulţi angajaţi se tem pentru locurile lor de muncă, iar coaliţia guvernamentală, deja aflată în dificultate, este angajată într-o luptă acerbă privind următorii paşi ai reformei.

DGB anunţase protestele încă din luna iulie. În urma recentelor alegeri regionale din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară şi Berlin, care s-au dovedit dezastruoase pentru partidul său, cancelarul Merz a declarat la jumătatea lunii septembrie că „reformele trebuie să continue”.

Numai în Nurnberg, poliţia a estimat participarea la protestele de sâmbătă la un număr cuprins între 20.000 şi 25.000 de persoane. Autorităţile au indicat 12.000 de participanţi la Essen şi 15.000 la Frankfurt. Au fost aproximativ 13.000 de oameni la Hanovra,

16.000 la Stuttgart, 4.500 la Freiburg şi 5.500 la Berlin.

Mitinguri la care au participat mii de oameni au avut loc, de asemenea, la Hamburg, Kiel, Rostock, Magdeburg, Leipzig, Erfurt şi Saarbrucken. După-amiaza, DGB a estimat numărul total al participanţilor la aproximativ 175.000 de persoane.

Editor : M.I.