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Proteste pentru dreptul la avort în Polonia. Femeile acuză Guvernul Tusk că nu și-a respectat promisiunile

Data publicării:
Women's Strike Protest In Krakow, Poland - 22 Oct 2026
Protest pentru dreptul la avort, în Cracovia, Polonia. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce prevăd cele două proiecte de lege

Femeile din Polonia au ieșit joi în stradă în peste 20 de orașe, nemulțumite de restricțiile privind accesul la avort și de întârzierea reformelor promise de guvernul premierului Donald Tusk. Protestele au avut loc la două zile după ce camera inferioară a Parlamentului a adoptat două proiecte de lege care ar relaxa parțial legislația, dar care riscă să fie blocate prin veto de președintele conservator Karol Nawrocki.

Polonia are una dintre cele mai restrictive legislații privind avortul din Uniunea Europeană. Din 2021, întreruperea sarcinii nu mai este permisă în cazurile de anomalii fetale grave, după intrarea în vigoare a unei decizii a Tribunalului Constituțional din 2020. În prezent, avortul este legal doar atunci când sarcina pune în pericol viața sau sănătatea femeii ori este rezultatul unei infracțiuni, precum violul sau incestul.

Protestatarele acuză guvernul liberal condus de premierul Donald Tusk că nu și-a respectat promisiunea de a relaxa legislația strictă privind avortul, deși Parlamentul a adoptat marți două proiecte de lege menite să reducă restricțiile. Ambele măsuri riscă însă să fie blocate prin veto de președintele conservator Karol Nawrocki.

Zofia Marcinek, reprezentantă a organizației pentru drepturi reproductive Abortion Dream Team, cu sediul la Varșovia, a descris inițiativele legislative drept o serie de „gesturi simbolice”, nu o încercare reală de reformă. Ea susține că guvernul știa că proiectele au șanse reduse să treacă de veto-ul prezidențial, potrivit Euronews.

Marcinek a acuzat executivul că încearcă să recâștige sprijinul femeilor înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, creând impresia că ia măsuri pentru protejarea dreptului la avort.

Ce prevăd cele două proiecte de lege

Parlamentul Poloniei a votat marți pentru relaxarea legislației privind avortul, una dintre cele mai restrictive din Uniunea Europeană. Primul proiect, propus de Coaliția Civică (KO) a premierului Donald Tusk și de formațiunea Stânga, prevede dezincriminarea parțială a avortului și eliminarea sancțiunilor penale pentru persoanele care ajută o femeie să obțină un avort. În prezent, această faptă se pedepsește cu până la trei ani de închisoare.

Al doilea proiect, inițiat de partenerii de coaliție mai conservatori, Polonia 2050 și Partidul Popular Polonez (PSL), urmărește anularea efectelor unei decizii pronunțate în 2020 de Tribunalul Constituțional, care a interzis avortul în cazurile de anomalii fetale grave.

Primul proiect a fost adoptat cu 217 voturi pentru, 213 împotrivă și trei abțineri, iar al doilea a primit 233 de voturi pentru, 203 împotrivă și o abținere.

Pe lângă dezincriminarea completă a avortului, manifestantele cer garantarea accesului la întreruperea legală a sarcinii până în săptămâna a 12-a de sarcină și acces neîngrădit la contracepția de urgență, cunoscută și sub denumirea de „pilula de a doua zi”.

De asemenea, protestatarele solicită autorităților locale să intervină pentru dispersarea manifestațiilor ilegale organizate în fața unor spitale din Varșovia și Gdańsk, precum și în apropierea clinicii AboTak din capitala Poloniei.

Editor : M.I.

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