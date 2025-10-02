Live TV

Video&Foto Proteste uriașe în Franța împotriva reformei și reducerilor bugetare. Elevi arestați la Paris, poliția mobilizează 5.000 de agenți

Protesters erect a buring barricade during a demonstration, in Paris, France on October 2, 2025, during another day of strikes and demonstrations in France. This new day of union action is expected to be less significant than September 18. Photo by Raphae
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia

Zeci de mii de francezi au ieșit joi în stradă, într-o nouă zi de grevă și manifestații împotriva planului de reforme și reduceri bugetare anunțat de guvernul de la Paris. Autoritățile au mobilizat 5.000 de polițiști pentru a preveni violențele, după ce protestele anterioare s-au soldat cu răniți și sute de arestări.

Poliția a efectuat și arestări preventive în rândul persoanelor suspectate de comportament agresiv la demonstrațiile trecute. La Paris, mai mulți elevi ai unui liceu au fost arestați, precum și un bărbat care avea asupra lui un lanț și substanțe iritante. Cel mai mare marș este programat în capitală, cu punctul final în apropiere de Turnul Eiffel.

Nemulțumirile vizează reducerile bugetare și măsurile fiscale propuse de guvern. Premierul Sébastien Lecornu analizează mai multe variante pentru a calma tensiunile, potrivit unor surse guvernamentale citate de Digi24. Printre acestea se află „scutiri de impozite și o reducere a contribuțiilor sociale” pentru orele suplimentare, dar și o diminuare a impozitului pe venit pentru cupluri.

Săptămânile trecute, aproape un milion de oameni au protestat în toată Franța față de planurile executivului, iar manifestațiile s-au transformat în confruntări violente la Paris și în alte orașe mari, soldate cu zeci de răniți și sute de arestări.

Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia | Poza 1 din 5
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia | Poza 2 din 5
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia | Poza 3 din 5
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia | Poza 4 din 5
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia | Poza 5 din 5
Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța, într-o nouă zi de proteste împotriva reformei și a reducerilor bugetare anunțate de guvern. Foto: Profimedia
