Susţinătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torţe şi petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în orașul Novi Sad, miercuri seara, determinând poliţia să intervină pentru a pune capăt confruntării în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a manifestațiilor care durează de nouă luni în Serbia, relatează Reuters.

Protestele zilnice în toată Serbia, care au urmat după moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări renovate din Novi Sad, în noiembrie anul trecut, au zguduit popularitatea preşedintelui populist Aleksandar Vucic şi a SNS.

La o conferinţă de presă susţinută miercuri seara, Vucic, flancat de ministrul de interne Ivica Dacic, a declarat că 16 poliţişti şi aproximativ 60 de susţinători ai SNS au fost răniţi în Novi Sad. El a acuzat, de asemenea, puteri străine neidentificate de orchestrarea revoltelor şi a promis arestări.

„Persoanele care au încălcat legea vor fi arestate. În această seară, am evitat un scenariu catastrofal planificat de cineva din străinătate”, a spus președintele.

Imaginile difuzate de postul privat de televiziune N1 au arătat artificii şi petarde aruncate asupra protestatarilor din Novi Sad din direcţia sediului SNS. De asemenea, au fost filmaţi protestatari antiguvernamentali, care afirmau că susţinătorii lui Vucic i-au atacat cu bastoane şi bâte.

Mişcarea de opoziţie „Schimbare” a declarat că loialiştii lui Vucic sunt responsabili pentru confruntări. „Atacurile cu dispozitive pirotehnice asupra oamenilor încalcă dreptul lor la viaţă şi la protest”, se arată într-un comunicat.

În capitala Belgrad, poliţia aflată în echipament anti-revoltă a blocat accesul protestatarilor antiguvernamentali în zona unui parc din apropierea clădirii Parlamentului, unde susţinătorii lui Vucic şi-au instalat tabăra încă din luna martie. În alte părţi ale Belgradului, protestatarii antiguvernamentali s-au ciocnit cu jandarmii, care i-au împiedicat să se apropie de sediile locale ale SNS.

Protestatarii au dat vina pe corupţie pentru prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad şi au cerut alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor îndepărta pe Vucic şi partidul său de la putere după 13 ani.

Studenţii, opoziţia şi organizaţiile de combatere a corupţiei l-au acuzat pe Vucic şi pe aliaţii săi de legături cu crima organizată, violenţă împotriva rivalilor şi restricţionarea libertăţii presei, acuzaţii pe care aceştia le neagă.

Editor : C.A.