Zid de scutieri, garduri incendiate și manifestanți furioși, greu de ținut în frâu, în această seară, la Tbilisi. Poliția georgiană a folosit spray cu piper și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii de la palatul prezidențial din capitala Georgiei, sâmbătă, în timpul unei manifestații de amploare organizate chiar în ziua alegerilor municipale, anunță Reuters.

Un grup de protestatari a încercat să pătrundă cu forța în palatul prezidențial, după ce unii politicieni ale opoziției au chemat la o „revoluție pașnică” împotriva partidului Visul Georgian, pe care îl acuză de autoritarism și partizanat cu Rusia.

Opoziția pro-occidentală a țării organizează proteste încă de anul trecut, când Visul Georgian a câștigat alegerile, pe care criticii le consideră, însă, frauduloase.

Visul Georgian a înghețat apoi negocierile de aderare a Georgiei la Uniunea Europeană, oprind brusc un obiectiv național de lungă durată.

Sâmbătă, poliția anti-revoltă înarmată a alungat protestatarii de la palatul prezidențial folosind spray cu piper și tunuri cu apă în ultimele minute înainte de închiderea urnelor la alegerile municipale, care au fost boicotate de cele mai mari blocuri de opoziție din Georgia.

Protestatarii au dat foc baricadelor din apropierea Pieței Libertății, în timp ce forțele de ordine au intervenit în număr mare în zonă.

Manifestația a degenerat după ce postul de televiziune Imedi, favorabil partidului de guvernământ, a publicat un sondaj la ieșirea de la urne, care arată că Visul Georgian a obținut 76,3% dintre sufragii.

Partidul este acuzat de derivă autoritară şi suspectat că doreşte să arunce ţara în braţele Moscovei. Unii dintre liderii săi, inclusiv puternicul şi bogatul Bidzina Ivanişvili, au făcut numeroase declaraţii ostile la adresa Occidentului.

Partidul de guvernământ profită în special de frica georgienilor de război după conflictul de cinci zile din august 2008 în Osetia de Sud, când tancurile lui Putin s-au oprit în apropiere de capitala Tbilisi, susţinând că este singura forţă capabilă să evite ca Georgia să aibă o soartă similară Ucrainei, care luptă împotriva invaziei ruse din februarie 2022.

Editor : C.A.